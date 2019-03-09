為了追夢，你可以去到幾盡？來自英國的26歲女紋身師比茨（Kayleigh Peach）為了激勵自己努力追尋夢想，在成為學徒的第一天，決定於臉上紋身，在右眼眉毛上刺上「Cursed」（被詛咒）一字，「這樣我便找不到正常工作，所以我必須堅持我正在做的事情」。可幸比茨的努力並無白費，現時她已能靠手藝自給自足，甚至是店內最受歡迎的紋身師。

英國紋身師比茨憶述當初成為紋身學徒時，為了激勵自己努力為目標發奮，決定在面上紋身「自斷後路」。（ig「kayleighpeachtattoo」圖片）

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據BBC報道，來自英國伯明翰（Birmingham）的比茨於18歲時首次紋身，當時她與好友在腳跟分別紋上對方的姓氏，自此愛上「在皮膚上繪畫」的藝術，於24歲時決定成為專業紋身師，至今身體約六成皮膚都有紋身。

現時26歲的比茨稱，每個紋身對她都有不同意義，她的臉上現有3個不同大小的紋身，分別是右邊眉毛上的「Cursed（被詛咒的）」字、右臉上一朵代表浪漫和美麗的玫瑰，及左臉上一叢象徵生命新開始的樹葉。

我在臉上紋身，這樣我便無法找到正常工作，所以我必須堅持我正在做的事情。

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比茨說，在成為紋身學徒的第一天，便決定在眉毛上刺上「Cursed」一字，一來是為了記下過去的自己，她自言往日想法悲觀，常批判自己，總認為不好的事會發生在自己身上，彷彿被詛咒一般。另一方面則是希望激勵自己為夢想發奮，因她認為臉上的紋身大多會令僱主卻步，因此令她別無選擇，只能向目標前進。經過兩年努力，比茨的付出並無白費，現時她已成為正式的紋身師，以自僱形式與紋身店合作，雙方五五拆帳，她甚至是店內最受歡迎的紋身師。

比茨現以自僱形式與紋身店合作，不時分享工作點滴。（ig「kayleighpeachtattoo」圖片）

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談及紋身，比茨感觸良多，她直言紋身讓她與眾不同，給予她自信並獲得不同機會，「我非常喜歡紋身，當你紋身時，你的思想不會停滯不前，你會創造、學習和結識到新朋友」。她指出，為客人紋身除了是工作，更是幫助自己及對方的過程，「他們告訴我的故事，有的令人心碎，有的就令人非常快樂。它讓你更清楚地看到生活中重要的事情，並讓你更懂得欣賞事物。我現在對生活的態度更加積極」。

（英國廣播公司）