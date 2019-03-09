卡比獸無飯食　傻鴨便秘　台男AR影Pokemon超爆笑：會拍上癮

Pokemon GO上月推出新功能「Go Snapshot」後，很多玩家都迷上利用AR擴增實境技術，在街上將精靈放出來拍照，除了可以捕捉新精靈圖圖犬，還可以創造出搞笑照片，將寶可夢的世界融入現實。台灣一名玩家江舜智不但是個資深玩家，更自行成立了Pokemon-info網站，當拍照新功能一出，他隨即發揮小宇宙，將精靈放到各種奇怪地方，配合動作拍出爆笑照片。 江舜智接受《香港01》訪問時分享拍攝心得，只要先了解精靈會做的動作，就可以循這個方向去玩，又直言精靈拍多久都不會抱怨，甚至「會愈拍愈上癮」。

台灣Pokemon GO玩家江舜智將精靈放到各種地方，配合動作拍出爆笑照片。圖中卡比獸發現便當已售完，感到震驚。（江舜智授權圖片）

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成立Pokemon-info網站的江舜智現時圖鑑中一共有456隻精靈，他指自己平常都有玩攝影，而拍精靈的技巧都離不開要先對精靈有一定的認識，知道它會做什麼動作，再想想放它到哪裏，「例如卡比獸體型大，就可能循這個方向，想到它可能有些地方進不了…而鯉魚王只會一直在跳，而且有點傻」。

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他又指自己喜歡玩「梗」，舉例說從節目看過一名畫家愛在畫畫後說「其實不難」，讓人覺得牽強，江舜智於是就想到到新的圖圖犬也愛拿着畫筆，於是就可找一處有圖畫的街景，再放圖圖犬在旁邊拍下它畫畫，配上描述一句「其實不難」，就可以很有趣。

由於不是專業攝影師，江舜智一直覺得拍人像的話，總是麻煩別人一定要照你的角度和想法去拍是不太好，「但寶可夢的好處就是你隨時可以把它叫出來拍，角度不好可以重拍，而它不會跟你抱怨，所以都會愈拍愈上癮」」。

螳臂擋車。（江舜智授權圖片）

另外，日本早前亦有網民利用「Go Snapshot」功能，試着將一隻草苗龜放在月台上，而自己乘地鐵離開，並拍片看看效果如何。只見草苗龜真的自己留在月台，車子走遠時它就縮得愈來愈細，感覺就像被遺棄一樣，令不少網民覺得太慘。江舜智亦曾試過同類情況，「本來想拍在車上的樣子，可是車子一動就跑走了」，笑言「真的會留在原地很煩」。

（Pokémon-Info 寶可夢資訊站、Twitter）