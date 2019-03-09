任影抱抱唔嬲！兆基製特別通道迎中六生last day　網民︰抽水有愛

跑馬地傳統女校聖保祿中學有中六生於最後上課日（last day）當日在校門外影相留念，但遭老師報警驅趕，引起全城關注校方是否濫權。不過有學校則非常大方，香港兆基創意書院日前趁中六生last day當日，在校門拉起寫明「中六特別通道」的橫額，讓即將告別學校的學生盡情留影，導師又在附近派發「散水糖」及給予「愛的抱抱」，過程被拍成圖片及影片上載至社交網站專頁，獲得近30萬次瀏覽。不少網民大讚兆基是「好有愛嘅學校」、「黃河水又被抽光了」。

校方將兩個校門劃分成「一般通道」及「中六特別通道」，並用橫額標示，中一至中五學生只能從一般通道進入學校，而中六生則有自己的「VIP入口」。（香港兆基創意書院提供）

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上周四（7日）為香港兆基創意書院中六學生的last day，根據其facebook專頁的圖片及影片，校方當日在校內播放樂隊RubberBand 的《未來見》一曲，又將兩個校門劃分成「一般通道」及「中六特別通道」，並用橫額標示，中一至中五學生只能從一般通道進入學校，而中六生則有自己的「VIP入口」。

可見很多中六生都開心地穿過特別通道，他們甫踏入學校，就可以看見導師湧至派發「散水糖」，更有人手持一塊寫有「中六同學抱抱，Hi Five握手」的紙牌，好讓師生們見字立即來個「愛的抱抱」打氣，眾人毫不尷尬及忌諱，關係非常融洽。校方更在帖文中標籤「中六人類唔好喊」、「笑到最後」、「mentor抱抱」及「影相放題」等。

聖保祿中學上月28日有老師報警趕走last day影相的中六學生，警方亦確認當時有人報警投訴阻街。（資料圖片）

書院發言人回覆《香港01》時表示，每年老師都會慣常做小窩心活動歡送學生，「希望佢哋將來能有準備行自己嘅路，好多年都係咁，都變左書院嘅傳統，唔係因為今年咁樣而做」。被到如何看聖保祿中學last day報警一事，書院則指「間間學校文化不同，好難評論」。

影片上載短短一天至今已獲得逾29萬次點撃，逾1900人讚好，不少網民紛紛留言指「黃河水又被抽光了」、「好感動啊，這才是真正的教育工作者，向你們致敬」、「靚抽！真係好悲哀，某校last day都要諸多問題」。

（綜合）