為女司機平反　長沙警引數字證交通意外無關性別　網民批不夠嚴謹

女司機經常被人視作交通意外的同義詞，湖南長沙交通警察近日就引用數據，為一眾女司機平反，指安全駕駛其實與性別無關。根據資料，當地男司機的交通違法數字及交通事故數字分別是女性的2.2倍及3.8倍，換言之，不能說男司機駕車時會比女司機安全。不過亦有網民質疑數據存有盲點，未有考慮到司機的真實開車時數及里數。

長沙交警公布數字，指交通安全與否，與司機的性別無關。（網上短片截圖）

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長沙交警於剛過去的三八婦女節發布統計，嘗試為被喻為「馬路殺手」的女司機們平反。統計指出2018年長沙地區大約有212萬名男司機及113萬名女司機，比例約為1.87:1，男女司機的交通違法宗數分別是219萬及100萬宗，兩者相差2.19倍，至於交通事故方面，男女司機分別錄得380萬及100萬宗，男比女高出3.8倍。

長沙交警同時舉行「零違法挑戰場」，招募一名男選手，與「26年零違法女車神」、巴士女司機吳曉紅比試，一年之後公開雙方的交通違法紀錄。吳曉紅接受交警訪問時表示，她上班時每天開車10小時，26年來一直都沒有發生過交通事故，亦沒有觸犯過交通法例。

女司機一直被人喻為馬路殺手，使不少人都覺得害怕。（GettyImages/視覺中國）

網民就質疑數據存在盲點，「應該算每人每公里的事故數，單純用事故數除以一數不夠嚴謹」，而且不少女性即使有車牌都甚少會開車，大多由家中男士代勞，「更不提絕多數長期駕駛的專職司機也是男性」。不過該類留言引來相反意見的批評，表示「承認女人比自己強很難」、「對號入座的沒法冷靜了」，亦有人指出開車違法或發生事故與否跟性格關係較多，「和性別其實關係不大」。

（人民網、梨視頻）