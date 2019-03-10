公開求婚涉有違公德？　伊朗新人下秒即被捕　警方：西方腐壞文化

浪漫求婚或是人生美好回憶，沒想到竟有新人因公開求婚招致牢獄之災！早前在伊朗北部城市阿拉克（Arak），一名男子在商場內當眾向女友求婚成功，詎料事後卻被警方以違反伊斯蘭教義，涉嫌「有違公德」罪（outraging public decency）逮捕被捕，兩人現已獲得保釋。

在伊朗有名男子在商場內當眾向女友求婚，卻在其後被警方以違反伊斯蘭教義被捕。（Twitter「Hassanvand」影片截圖）

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據英國廣播公司BBC報道，日前一名記者在Twitter上傳了短片，從影片中可見，該男子在商場地上用玫瑰鋪置心心圖案，旁邊準備了氣球，在眾人的歡呼聲和禮炮聲中向女友求婚，女方答應後二人即深情擁抱，場面感人。

這個行為看似很平常，惟在伊朗可以引致犯罪。中央省的警察司令Mahmoud Khalaji向當地傳媒稱，接到有人告發這對男女的行為違反伊斯蘭教義，因此兩人因涉嫌「有違公德罪」（outraging public decency）被拘留，強調他們是受到西方腐壞文化的影響。據上傳影片的記者指，他們現已保釋外出。

伊朗是比較保守的伊斯蘭國家。（視覺中國/Gettyimages）

影片在網上瘋傳，引起不少人對伊斯蘭法律的討論，覺得法律實在太嚴苛；有外國網民認為這對男女很無辜，「可憐的他們要哭着求保釋。」有人則安慰他們，「這難忘的件事可以講給子孫聽」。

根據伊朗的伊斯蘭法律，男女間受嚴格限制，如不得共處也不得公開表達感情。伊朗的「有違公德罪」過去曾多次引起國際關注，在去年，有名官員在馬什哈德市的商場內拍攝舞蹈表演後被捕。

（英國廣播公司BBC）