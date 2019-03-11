年薪12萬　首批學生未畢業已獲聘　湖北小龍蝦學院：將擴充規模

內地人對小龍蝦的熱愛有增無減，甚至衍生出相關專業，湖北潛江市一飲食文化學院前年開設了與小龍蝦有關的學科，首批130名學生仍未正式畢業，但已全部獲聘，就業率達100%。該市市長更揚言：「小龍蝦學院沒有就不了業的，就業的沒有低收入的！」並稱將會擴充學院規模，培養更多專業人才迎合行業需要。

湖北潛江市一飲食文化學院前年關設了與小龍蝦有關的學科，首批130名學生今年即將畢業，現已全部獲聘。（潛江龍蝦學校網頁圖片）

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湖北潛江被稱為「中國小龍蝦之鄉」，前年當地的江漢藝術職業學校的飲食文化學院開設了與小龍蝦相關的市場營銷、烹飪工藝與營養及餐飲管理三個專業，因而獲得「小龍蝦專業學院」的稱號。三個專業實行兩年制專科教育，教材由長江水科所院士編撰，教學團隊則由60名老師組成，包括產業領域的專家及國內知名烹飪大廚。

潛江龍蝦學校首批共130名學生今年即將畢業，校方指全部應屆已被大型餐飲企業、物流公司及交易市場等「預定一空」。（潛江龍蝦學校網頁圖片）

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該校首批共130名學生今年即將畢業，校方指全部應屆已被大型餐飲企業、物流公司及交易市場等「預定一空」，就業率達100%。潛江市市長龔定榮得知消息後揚言：「小龍蝦學院沒有就不了業的，就業的沒有低收入的！」他指出，畢業生進入市場後非常搶手，一般年薪約有12萬元人民幣（約14萬港元），有3年工作經驗的廚師月薪更可高達3至5萬元（約3.5至5.8萬港元）。

龔定榮指，潛江小龍蝦產業的就業人數為13至15萬，佔當地勞動人口一半以上，笑言「人才分很多種，有的人才能讓衛星上天，但不一定能讓小龍蝦下鍋」。他強調，學院是「認真嚴肅」教學，培養人才，並非「鬧着玩」；又指未來將擴充學院規模，計劃再招生200人，同時增加更多專業學科，涉獵行業中各個領域如種植養殖，以應付行業對人才的需求。

（中國青年報、北京青年報）