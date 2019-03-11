【埃塞俄比亞空難】遲到2分鐘　環保組織主席逃過死亡班機

埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一部載有149名乘客及8名機組人員的波音737 MAX8客機周日（10日）墜機，機上全部人罹難，包括一名港人。一名原本要搭上這班客機的希臘乘客，卻因遲到2分鐘而未能上機，撿回一命。

馬沃羅波洛斯是非牟利組織「國際固體廢物協會」主席，原本乘搭出事的航班ET 302飛往肯雅首都內羅比，出席聯合國環境署的周年大會。（Antonis Mavropoulos fb圖片）

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非牟利組織「國際固體廢物協會」主席馬沃羅波洛斯（Antonis Mavropoulos），原本乘搭出事的航班ET 302，由埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴飛往肯雅首都內羅比，出席聯合國環境署的周年大會。

本來他應該登上出事客機，但因為遲了兩分鐘，當他到達機場時，登機口已經關閉，「我當時很生氣，因為沒人協助我及時趕抵登機門」。不過，塞翁失馬焉知非福，航班在起飛6分鐘後即失事，當時馬沃羅波洛斯在休息室正準備登上另一班11點20分的飛機。

馬沃羅波洛斯在facebook以「我的幸運日」為題發文，貼出他本來要登機的機票。（Antonis Mavropoulos fb圖片）

3個多小時後，馬沃羅波洛斯準備再次上機，卻被警員攔住，並把他帶到了機場的警察局，警方告訴他「不要抗議，要感謝上帝」，因為他是唯一一名預定在航班上，而未有登機的乘客。當時馬沃羅波洛斯才知道航班失蹤，他亦感到非常震驚。

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馬沃羅波洛斯在facebook以「我的幸運日」為題發文，貼出他本來要登機的機票。他形容「這是其中一個改變人生觀的時刻，你意識到生命是命懸一線，我只想向妻子、媽媽、女兒送上許多個吻。」

（綜合）