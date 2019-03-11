【311地震八周年】為寵物防災　3大訓練6大用品幫毛孩做好準備

東日本311大地震發生已8年，當年不少臨時避難所都不容主人帶寵物同行，或主人根本無餘力照顧牠們，結果令很多人要被逼拋棄毛孩，留牠們守在人去樓空的社區。日本Yahoo近日發起「防災多樣性」（防災ダイバーシティ）活動，委任了一名飼有一貓一狗的寵物Blogger當活動其中一個大使，分享了3大日常訓練及6大防災用品，教主人們日常如何為毛孩做好準備。

日本Yahoo發起「防災多樣性」（防災ダイバーシティ）活動，委任寵物Blogger「Yuutoro」（ゆうとろ）當活動其中一個大使，分享了3大日常訓練及6大防災用品。（ゆうとろameblo圖片）

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寵物Blogger「Yuutoro」（ゆうとろ）飼養了一隻柴犬「Yuto」及一隻混種短毛貓「Toro」，主人指2011年地震發生時，一家人住在埼玉縣，惟當時第一代的「Yuto」正在家中「看門口」，未能及時逃走而罹難，令主人一直耿耿於懷，未有及早為寵物做好準備。主人指災前很多人都習慣遺下寵物自行避難，但多年過去，防災工作日益進步，政府開始鼓勵飼主與寵物一同避難，不過要做什麼、帶什麼，資訊仍然不充足，故希望趁8周年時分享經驗。

3大日常訓練：

Yuutoro指，如果無法讓寵物安定下來，有機會被避難所拒絕內進，一旦寵物病倒或無法在室內順利排泄，亦會令主人非常難做。故Yuutoro在飼養第2代Yuto時，即使多困難，也要訓練牠在室內都可以安心便便，「即使花上一生亦要做到」。

6大應急用品：

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Yuutoro坦言，一旦要逃生時自己根本無信心可以同時抱起小兒子、Yuto及Toro，再拿着大量應急用品，故自己會拿最少量的東西，而最先到達避難所的救援物資一定是給人類的日用品，寵物用的會較遲送到，故自己也會以寵物的防災用品作優先。不論是人還是寵物，未雨綢繆都非常重要。

（Yahoo BOUSAI DIVERSITY、ゆうとろameblo）