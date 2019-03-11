97年《哈利波特》限量初版3.27拍賣　J.K.羅琳處女作估值61萬港元

22年過去，風靡全球的《哈利波特》（Harry Potter）依然有價有市！1997年出版的《哈利波特》第一集初版小說《神秘的魔法石》（《Harry Potter and the Philosopher’s Stone》），由於全球只有500本，加上書中有數個印刷錯誤，令其成為搶手的絕版貨。繼去年在拍賣行邦瀚斯（Bonhams）一個拍賣會，一名私人收藏家以約5.6萬英磅（約57萬港元）購得後，邦瀚斯將於3月27日拍賣另一本1997年的初版《神秘的魔法石》，估值成交價介乎4萬至6萬英磅（約41萬至61萬港元），有望再創新高。

拍賣網站Bonhams將於3月27日拍賣1997年的初版《神秘的魔法石》，估值為4萬至6萬英磅成交。（Bonhams官網圖片）

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《哈利波特》第一集初版小說《神秘的魔法石》早在1997年出現，當時作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）還是寂寂無名，曾拿着處女作跟各大出版商敲門，可惜連番被12間出版商拒絕，只有「布魯姆斯伯里出版社」獨具慧眼，但也只肯為她印刷500本，隨後《哈利波特》在數月內爆紅，成為風靡全球的小說及電影系列，令J.K.羅琳富甲一方，書商不斷翻印，令到該500本初版小說變得彌足珍貴。

除了因為數量稀少之外，初版小說仍沿用作者真名「Joanne Rowling」出版，而不是筆名「J.K. Rowling」，書中數個「小錯誤」亦令到洛陽紙貴，包括串錯英文字、霍格華茲魔法學校新生開學用品清單重複列出「魔杖」。

《哈利波特》小說在全球爆紅後，2001年更搬上大銀幕，捧紅多位童星。（《哈利波特》劇照）

既然有價有市，去年在邦瀚斯一個拍賣會中，英國一名女子放售1997年的初版小說《神秘的魔法石》，最終由一名私人收藏家以約5.6萬英磅（約57萬港元）購得。有見及此，Bonhams今年再接再厲，計劃於本月27日在網上拍賣該本初版小說，估值4萬至6萬英磅成交（約41萬至61萬港元），希望會高過上一次的成交價。

但無論成交價能否再創新高，最大贏家一定是憑《哈利波特》系列而名利雙收的J.K.羅琳，即使小說出版22年，其銷量去年在美國仍然賣出290萬本，人氣仍然高企，根據2018年12月福布斯（Forbes）公布的全球作家富豪榜，J.K.羅琳穩坐第2名，年賺5,400萬美元（約4.2億港元）。

（綜合）