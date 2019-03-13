入同一高中、畢業旅行都泡湯　台情侶堅守15年終結婚：這次不失約

「這次不再失約了！」台灣一對情侶從初中已開始交往，經歷了男方兩次「失約」，因着家庭原因，沒有按照承諾升讀同一所高中，連約好的畢業旅行都泡湯了，不過他們並沒有放棄感情，仍然默默堅守這段感情，女方在3年前曾在facebook群組分享兩人的愛情故事，引來近10萬網民祝褔和鼓勵。結果在相戀15年後，他們終於克服種種問題，即將步入教堂，還特意在群組宣布喜訊及感謝網民祝褔。

15年後的今天，小情侶終於克服種種問題，即將步入教堂，還特意在群組宣布喜訊及感謝網友們的祝褔。（fb「爆廢公社」截圖）

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台灣女網民3年前曾在facebook群組「爆廢公社」發文，指自己跟男友在國三時開始交往，中學畢業約定好要考同一所學校，但男友卻「失約」了，私下報讀另一所夜校，讓女友傷心不已，默默嘆息「長大只會漸行漸遠」，後來卻知道男友是為了家計才會這樣選擇，因該學校承諾會安排穩定工作給他。

到了高中畢業那年，兩人原本約好用儲蓄3年的錢去一趟旅行，可是男友媽媽卻在這時罹患腦癌，男友不得不再次失約，並表明「以後不能多花錢在我（女方）身上了」，因存的錢必須負擔醫藥費，以及為了讓媽媽行動方便，家裏要重新裝修。雖然旅行又泡湯了，但兩人沒有因此分開，女友甚至在自己的18歲生日時做了一周油漆工，替男友省下裝潢費，也開始打工存錢規劃未來。

她又說，雖然男友非常省吃儉用，但還是把自己當成「小公主」或女兒般照顧，幫她打理生活一切鎖事。她還感性道：「想要得到幸福，那就一定要有人願意堅持！我現在真的覺得最幸福的事，就是願意和另一半同甘共苦，一起一步一步走向你們共同規劃的藍圖。」

結果3年後的今天，她們成功了！女網民再次在「爆廢公社」發文，「不知道三年前祝褔我們的廢友還在嗎？」，並稱終於可以跟大家分享好消息：「這次不再失約，十天後，我們要結婚了！」

帖文瞬間引起網民熱烈讚好，短短7小時已有超過2.6萬個反應及留言，紛紛恭喜他們，又祝褔這對準新人一直幸褔下去，「看完舊文感覺你們感情能持續維持著真的很不簡單，祝福你們白頭偕老」。