台男開箱《海賊王》模型　遭母斥「亂請神明」　漫迷：媽太可愛

一名台灣男網友發文表示，日前他買了一尊「金身」回家，母親見狀後便不斷逼問他，「這是哪裡的神明？」，更要求原PO「不要亂請神明回家」。原PO隨即將「金身」的照片放上網路，沒想到竟讓一群網友笑翻了。

網友分享「佛像」照片，隨即笑翻網友。（爆廢公社Facebook）

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男網友在《爆廢公社》發文表示，之前他買了一尊「金身」回家，直到近日才開箱，不料這一幕卻被母親撞見，母親連忙質問原PO「神明是哪來的？」，更責備他「亂請神明回家」，讓原PO感到相當無奈，於是發文詢問網友「該怎麼回答母親大人啊？」

貼文立刻引發網友爆笑，原來這尊「金身」根本不是什麼神像，而是日本人氣動漫《ONE PIECE（海賊王）》裡的角色，前海軍元帥戰國的人物模型。漫畫設定中，戰國在戰鬥時會變身為金色大佛的形態，也因此讓不知情的原PO母親誤會。

網友紛紛留言表示，「這好酷啊！」、「媽媽也太可愛」、「跟媽媽說這是何老師！」，也有網友開玩笑，「南無戰國陀佛」、「說這是頂上戰神」、「戰國鬥神」、「你家不能拜可以請來我家」，部分網友也認為，若沒有仔細看的話，第一眼真的很容易把該模型看成神像。

《ONE PIECE》中的戰國（按圖放大）↓↓↓

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