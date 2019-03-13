碧咸為銅像揭幕　驚見尖下巴巨臀走晒樣　結局竟令碧咸笑住爆粗

萬人迷碧咸（David Beckham）2007年加盟洛杉磯銀河後，曾兩次為球隊奪得美職聯賽盃冠軍，洛杉磯銀河為此特意為他打造銅像，並豎立在主場外向他致意。不過碧咸應該萬萬沒想到，在銅像揭幕前卻是「惡夢」開始，其好友兼著名節目主持人柯登（James Corden）竟諗計整蠱他，刻意鑄造一個尖下巴巨臀的「走樣」銅像，令碧咸憤怒又無奈，只能苦笑相對。 其後工作人員更故意將銅像推倒，令這個連本尊都認不出的銅像當場粉碎，但碧咸反而冷靜表示「你可能幫了我一個大忙」；柯登此時才跑出來現身，碧咸知自己被整蠱，終不停爆粗，場面搞笑。

洛杉磯銀河早前為碧咸打造銅像致意，惟碧咸好友James Corden卻諗計整蠱他，刻意打造一個「走樣」銅像嚇對方。（James Corden Twitter圖片）

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英國著名喜劇演員及柯登主持的節目《The Late Late Show》，經常有整人環節，而今次的主角則是柯登好友兼「萬人迷」碧咸，柯登聯同銀河主席克萊因（Chris Klein）及一班偽工作人員，假裝在銅像正式揭幕前，讓碧咸先預覽一次，全程更裝作被銀河拍攝當紀錄片。當碧咸被邀請來到卸貨區現場時，其巨型銅像被幕布遮蔽着，而在事前播放的影片中，碧咸原以為會播出其入球英姿時，但卻播出他連番失手、發脾氣及被罰黃牌的片段，令他臉色一沉，立即收起笑容。

碧咸得知被好友整蠱後相當崩潰，更以手遮臉表示震驚。（《The Late Late Show》節目截圖）

其後終於來到「戲肉」，柯登安排偽雕塑家出場，跟碧咸齊齊揭幕，詎料在他眼前的銅像，竟是尖長下巴、巨臀、斜視眼等，碧咸雖心知不妙，仍客氣跟其他偽賓客一同拍手及無奈苦笑。該名偽雕塑家更做戲做全套，建議碧咸應從不同角度欣賞銅像，此時碧咸終於失望稱，「這跟我之前在芝加哥看到的有點分別」、「你看我的下巴、眼睛和臀部」，又表示頭髮是唯一能接受的部分。

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雖然碧咸對銅像大感失望，但他一直禮貌地指出問題，沒有絲毫發脾氣，當他問到克萊因對銅像有何意見時，對方更搞笑稱「這銅像太好了」，令柯登不禁在後台不停大笑，而碧咸則絕望表示其父母及太太表示將到場見證銅像揭幕，「幸好我的孩子們不會到場，否則他們肯定會喊」。

其後工作人員更將行動升級，故意將銅像推倒，銅像粉碎一地，而碧咸則冷靜表示「你可能幫了我一個大忙」，柯登此時跑出來現身，碧咸才知自己被整蠱，更哭笑不得不停爆粗，場面搞笑。

另一萬人迷基斯坦奴朗拿度（C朗）的銅像也曾經出事，2017年其家鄉馬德拉群島（Madeira）為了表揚他的貢獻，在以C朗命名的當地機場設立銅像，惟銅像面容扭曲，曾引起一陣熱議。（視覺中國）