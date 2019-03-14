鄧紫棋G.E.M.改名？　經理人公司註冊商標範圍極廣　包埋內衣胸圍

原名「鄧詩穎」的歌手鄧紫棋（G.E.M.）與經理人公司「蜂鳥音樂有限公司」（蜂鳥）鬧翻，鄧紫棋早前宣布即時終止與經理人公司的合約關係，音樂創作方面的合作亦於本月底合約期滿終止。就藝名版權與歌曲版權問題，網民極為關注，憂鄧紫棋日後或不可能再以「鄧紫棋」或「G.E.M.」之名從事商業活動。 翻查香港及內地商標資料，其經理人公司蜂鳥最早於2009年起陸續在香港及內地申請註冊「G.E.M.」以及簡體字「邓紫棋」等多個範疇的商標，涵蓋範圍極廣泛，除可下載的影音文件、書籍刊物、服飾、珠寶首飾等，就連內衣胸圍也包含其中。

歌手鄧紫棋（GEM）日前宣佈和經理人公司「蜂鳥音樂」解約，網民關注她可否繼續用「鄧紫棋」及「G.E.M.」之名。（視覺中國）

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據香港知識產權署資料，「蜂鳥音樂有限公司」早於2009年9月申請註冊「G.E.M.」為一般商標，貨品或服務類別包括服裝、鞋、袋、飾物、玩具等，蜂鳥於2010年4月成功註冊該商標，惟商標將於今年9月8日屆滿。在《商標條例》下，註冊商標擁有人具該商標的專有權利，任何人未得該擁有人同意而在香港使用該商標，即屬侵犯該專有權利。

鄧紫棋近年在內地大紅大紫，據國家知識產權局商標局資料，「蜂鳥音樂有限公司」最早於2010年2月開始用「G.E.M.」註冊商標，至2014年9月申請註冊她的簡體字藝名「邓紫棋」，至少在內地申請了11個商標，目前已有9個商標成功註冊。其中商標「邓紫棋」涉及6個商標註冊，涵蓋範圍非常廣泛，包括了 「可下載的音樂文件」、「CD」、「唱片」、「音樂製作」、「演出」、「作曲」、「廣告」，基本包括了所有音樂事務及商業活動。

「蜂鳥音樂」兩地註冊商標類別，一Click睇晒：

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其他演藝活動方面，就連「電子出版物」、「動畫片」、「海報」、「肖像」、「廣告」都被用「邓紫棋」註冊，更誇張的是，蜂鳥還就「首飾」及「內衣」用「邓紫棋」之名註冊了兩個商標，「內衣」除包括鞋及服裝，亦包含「乳罩」、「內褲」、「緊身內衣」及「胸墊」。

除註冊「邓紫棋」商標外，蜂鳥還用「G.E.M.」在內地申請註冊5個商標，其中商標第41類別已覆蓋音樂類演出、音樂製作等範疇，若鄧紫棋繼續用「G.E.M.」之名在內地演出或面對法律風險。另外4個商標註冊主要集中用帆布、玩具及服裝等商品，當中2個分別關於服裝及飾品的商標註冊則仍等待實質審查。

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網民另一個關注點是商標註册屆滿日期，在風波中最受關注、有關音樂製作及演出的內地「邓紫棋」商標，至2025年10月20日才屆滿。其他內地商標的屆滿日期，最早到期的一個「G.E.M.」商標也要等到2021年3月13日，其他「邓紫棋」商標，大多在2025年才到期，唯獨「邓紫棋」名下的內衣商標，則去到2027年5月20日才到期。

（知識產權處／國家知識產權局商標局）