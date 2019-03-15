夾心卷餅盒超有「機心」　網民驚呼發現大秘密：被偷走的那5條

為了節省成本，生產商可以去到幾盡？有台灣網民日前發現，一個裝有夾心卷的塑膠盒原來「機心處處」，盒內3層設計巧妙地令總容量減少卻不被發現，令人驚嘆「盒子就盒子，造得這麼有型幹嘛？」他在facebook群組分享，引起網民熱烈討論，不少人知道這大秘密後都大呼「設計太有創意了！」

驟眼看第一張照片，只見白色塑膠盒內裝得滿滿，共5條夾心卷。（fb「爆怨公社」圖片）

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一名台灣網民日前在facebook群組「爆怨公社」發帖，上載多張夾心卷包裝的照片，驟眼看第一張照片，只見白色塑膠盒內裝滿5條夾心卷，但吃下去發現，第二層內盒開始鬼祟「收縮」，由原本可容納的5條寬度，變成只容得下3條，但「沒有最少，只有更少」，最下層竟然再度收縮，這次只能裝下2條。結果原本應該可以裝15條的盒子，就只放了10條就裝滿了。

一層一層吃下去就發現：

帖文引起熱議，不足3天已有逾萬個反應，網民紛紛驚呼「天大發現」，又指這是「被偷走的那5根」，直指這樣的做法是變相漲價，甚至是欺騙消費者。另有人笑稱，塑膠盒的設計者非常聰明，而且極有生意頭腦，「魔鬼總是藏在細節裏」。