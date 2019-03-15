唔止沈卓盈會P婚照　淘寶專人修圖5蚊一張　超夢幻效果令人驚訝

女星沈卓盈（Jess）日前突然宣布婚訊，上載婚照開心share，但有人發現其歐洲婚紗相中，包括早在2017年起維修的倫敦大笨鐘，她其後直認攝影師有為她P圖。事實上新人們的婚照有經後期修改的情況極為普遍，而即使沒相關技能也可請人代勞，淘寶網更低至5元人民幣（約5.8港元）就可改一張，不少顧客事後分享P前P後對比照，證明內地修圖服務果真「只有你想不到，沒有你P不到」，當中多張照片的超夢幻效果更令人驚訝。

不少新人幫襯淘寶的婚照改圖公司，事後上載前後對比照，效果極夢幻，差異之大令網民驚訝。（淘寶買家分享圖片）

不少新人幫襯淘寶的婚照改圖公司，事後上載前後對比照，效果極夢幻，差異之大令網民驚訝。（淘寶買家分享圖片）

上淘寶網找人P圖極為容易，搜索「婚照精修」，即有超多選擇，價格普遍相宜，低至5至10元人民幣就可改圖一張，不少買家標榜更一對一專人服務，如不滿意可以再改，兼極速交貨，因而吸引不少新人光顧，其中一間收費5元一張的店舖，每月銷量高達3萬單次，客戶事後評價亦多達7800多個，生意興隆。

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綜觀多間店舖，發現除了最基本的新人變瘦變白，不少人都喜歡在背景上花心思，例如草地可變雪地、新娘溪邊側躺可變美人魚，對比原圖下，新人猶如走入夢幻世界，甚至有人被改到不似真人，造出猶如古畫一般的效果，十分精妙。

不少新人幫襯婚照改圖公司後都大讚效果好，不過亦有人質疑，其實有關變白變瘦效果，現今的美圖程式很易可做到。（淘寶買家分享圖片）

其中一間淘寶婚照P圖公司，索價僅5元人民幣就可改一張，故幫襯人數極為驚人。（網頁截圖）

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不少樂於分享成果的新人事後都在售後評論中大讚服務貼心，能表達心中所想，有人則指婚攝公司拍照後開出50元修圖一張，令她憤而到淘寶找人幫忙，結果只付十分一價錢已獲心中完美婚照，直言「超抵」。

（綜合）