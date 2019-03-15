Facebook、IG死機逾10小時　網民湧色情網Pornhub看什麼？

每逢網絡出現異動，例如去年10月YouTube死機1小時，外國色情網站「Pornhub」都會大搜查，點算其網站的交通流量，又調查網民到底搜了什麼。本月13日，Facebook和Instagram突然死機逾10小時，官方至今還未交代故障原因。兩個社交平台無法運作期間，Pornhub的瀏覽量激增了，最高峰更比平日流量升了19%，不少人都在Pornhub中搜尋「Instagram」字眼，比平日足足多了323%，成為搜尋榜增幅之冠，似乎「死機事件」真的令用戶們非常緊張。

成人影片網站Pornhub日前公布facebook及instagram死機期間，用戶使用網站時的數據。（GettyImages／視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

色情影片網站Pornhub不時會公布網站的「大數據」，尤其是當網絡世界出現大事後，就會特意調查網站流量，例如去年10月，YouTube死機逾1小時，他們發現網站瀏覽量一度急增21%。而本月13日，美國東部時間中午12時起（即香港14日凌晨），fb和ig突然故障，令網民無法使用逾10小時，引起大量不滿，為近年fb出現最長時間的事故，Pornhub於是特別調查了該段時間網民的動靜。

fb及ig死機後一小時，該網站的瀏覽量就立即大增了11%，而全日高峰就出現於當地晚上7時，瀏覽量比平日增19%。而網民搜尋心水片段時，不少人會直接輸入關鍵字，「Instagram」於該晚一躍成為增幅之冠，多了323%的搜尋，而「Facebook」亦多了221%，居於第五位，將網民不滿而又緊張之情表露無遺。

Facebook 及Instagram 癱瘓時PornHub搜尋率上升得最強的明星排名：

+ 14 + 13 + 12

而13日當天，網民在Pornhub搜尋引擎輸入於ig擁有大量追隨者的名人名字頻率亦大增了72%，而當天搜索次數增幅之冠的是模特兒「EMRATA」（Emily Ratajkowski）的名字，上升了37%。無獨有偶，這個排行榜上出現的唯一男性代表，是祖雲達斯球星「C朗」基斯坦奴·朗拿度，上升了9%，結果有機會是因為他當日於歐聯16強對陣馬體會時連中三元，令粉絲忍不住要「search一search」。

（Pornhub insight）