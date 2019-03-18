「銀眼」劇痛連哭16小時　養父母含淚摘除　中國孤女奇蹟快速康復

美國5歲女孩奥斯汀（Primrose Austin）患有先天性青光眼（Congenital Glaucoma），天生一雙「銀灰色」眼睛使她受盡歧視，甚至被同學當成「怪物」；8個月前奥斯汀開始感到雙眼劇痛，導致每日痛哭不止，不吃不喝，養父母克里斯（Chris）和埃琳（ Eryn）束手無策，最終只能接納醫生建議將愛女雙眼摘除，幸好手術後奥斯汀快速康復，臉上現已重現笑容。

患有先天性青光眼

來自美國喬治亞州（Georgia）的克里斯和埃琳本來已育有兩名子女，不過渴望收養多一名孩子，認為這會是個美好的經驗，於是不顧周遭親友反對，明知奥斯汀患有先天性青光眼，在3年前仍是決定從中國收養了她。

奥斯汀患有先天性青光眼，天生一雙「銀灰色」眼睛。（Facebook圖片）

萎縮到正常大小一半

8個月前的一個晚上，奥斯汀感到眼睛劇痛醒來，一度連續哭了16個小時，並且拒絕飲食。艾琳憶述：「這就像活在一個不斷循環的噩夢中，完全不知她會否好起來，醫生逐一嘗試排除她的痛楚來源，這對我們來說是個極度難受的經歷，她全身被汗水弄濕，身體不斷要和疼痛對抗，她都像快要瘋了。」

醫療團隊選擇用磁力共振掃描（MRI），發現奥斯汀的眼球嚴重受損，其中一隻眼睛因壓力過大致視網膜脫落，另一隻則萎縮到正常大小的一半，因而導致劇痛。在幾番掙扎之下，夫婦倆聽從醫生建議，將奥斯汀的雙眼摘除。

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學習「觸碰式」手語溝通

手術後奥斯汀康復情況非常好，很快即能下床行走，並學習「觸碰式」手語來溝通。艾琳說：「之前我們從來不曾想過，過了兩個星期她便好過來，這是個奇蹟，而手術兩日後她就能站起來，臉上恢復笑容，像是迎接一個全新的世界，感覺美好又正面，我們認為她還會出現更多的轉變。」

如今奥斯汀將繼續接受更多眼部治療，並預計會在今年稍後接受眼球測量，等待眼球移植。艾琳說：「我們談的都是奥斯汀的生死，她曾經病得很嚴重，現正開始用全新不同的方式溝通，她將會用一種與眾不同的方式體驗生命，而我們已除去她的痛苦來源」；艾琳希望奥斯汀的親生父母終有一天會知道女兒過得很快樂，在一個充滿愛的家庭中生活。