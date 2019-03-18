山東男地盤踩到「肉」　堅稱是價值千萬元「太歲」　網民紛質疑

來自山東棗莊的男子張洋，最近在上海一個地盤的花池發現了一塊「肉」，由於形狀稀奇，觸感古怪，因此吸引不少人前來圍觀，有人驚呼「我快60歲了都沒見過這種東西！」後來張先生將它拿回家清洗，然後上找相關資料，認定這塊重達3.1公斤的「肉」就是所謂的「太歲」，價值最少900萬元人民幣（約1050萬港元）。

張洋稱這塊「肉」是他在上海打工時，於一個地盤的花池旁踩到的，當時其他同事全都沒有在意，但他卻暗暗覺得「禾稈冚珍珠」，那會是一塊寶貝。後來他拿回家清洗，再上網查證，還找來了拍賣行和專家來鑑定，因此非常肯定是個又名「肉靈芝」的「太歲」。

張洋表示，有人上門向他出價3000元人民幣（約3500港元）1克來買下半塊，但他並沒有賣，聲稱至少900萬人民幣才會考慮賣出這塊「太歲」。

細菌黏菌和真菌組成

許多網民看到消息後，都紛紛質疑張先生的判斷，「如果真的值900萬，有關部門早就來敲門了」、「還記得有一個新聞也是撿到太歲，結果那是個自慰器」。

據稱「太歲」是由細菌、黏菌和真菌組成，內部結構類似海綿組織。有傳說指堯、舜、禹三帝都食用過，更是秦始皇所尋找的長生不老之藥；明代李時珍在《本草綱目》中描述肉靈芝為「本經上品」，能「補中，益精氣，增智慧，治胸中結，久服輕身不老」；《山海經》則稱肉靈芝為「視肉」、「聚肉」、「太歲」、「封」，是古代帝王的養生佳餚。不過，現代科學家對「太歲」的研究不多，所以「太歲」的醫藥價值仍然是一個謎。