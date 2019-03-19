【種族歧視】南非黑人主播欲救遇車禍白人　反被打至血流滿面暈倒

一名南非黑人電視及電台主播日前在路上遇見交通意外，於是打算伸出援手，不過遇上車禍的數位白人卻恩將仇報，稱主播與同行友人為猴子，主播追問為何白人要這樣說話的時候，更被打至暈倒。雖然主播事後一度打算低調處理事件，但最後還是決定報警，因為覺得自己有責任指出這件事。

文加斯看到車禍打算上前救人，但卻被人因為種族歧視而打暈，而且血流滿面。（Twitter「Samora_Mangesi」圖片）

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主播文加斯（Samora Mangesi）於上周三（13日）在自己的推特（Twitter）上載數張自己受傷的圖片，說自己於周五（8日）晚上因為種族原因而被人襲擊，地點位於南非首都約翰內斯堡西蘭德區（West Rand Area）的Wilro Park附近。當時文加斯在路上看到一班年青白人的車輛發生交通意外，在路上翻車，所以上前查看，不過卻被對方侮辱，指他和兩位同行女性朋友為猴子。文加西聽到之後十分不滿，要求對方解釋他們的說話，但被人從後攻擊他的頭部，失去意識暈倒。

文加斯現時康復進度良好，已經回到日常生活。（Twitter「Samora_Mangesi」圖片）

救護車其後到場將文加斯送院醫治，但在文加斯被抬上救護車期間，該班白人還一度想用貨車撞向文加斯的朋友，迫使醫護人員出手阻止。文加斯的面部受傷，口腔內部被割傷，由於他跌倒在地上的時候被人多次用腳踢，左半身因而充滿瘀傷。文加斯直至登上救護車之後才醒過來，不過他對救護車上或醫院內發生過的事都不太記得。

文加斯於被襲擊後的數天一度打算低調處理事件，但後來卻意識到類似的事件對於黑人而言不是第一次，特別是在他遇襲的西蘭德區內，因為他朋友的鄰居向他表示，自己都經歷過類似的事。文加斯最後於周三到警局報案，指證襲擊他的人，他指自己並不喜歡面對長時間的司法程序，但覺得自己有責任指出這件事。現時文加斯的康復進度良好，已經重回日常生活，感謝各個部門向他和兩位朋友提供的幫忙。

（綜合）