大愛暖男贈流浪漢20鎊　畀提款卡講埋密碼　「你自己去撳啦」

當下網騙、電騙、街頭詐騙無日無之，「互信」這兩個字似乎已漸行漸遠，幸好偶一回頭仍足以教人暖在心頭！英國紐卡斯爾泰恩河畔（Newcastle-upon-Tyne）一間酒吧就出現了這一幕：有顧客讓一名露宿者拿去他的提款卡並告之密碼，直接到銀行櫃員機自行提取20鎊（約200港元），露宿者果然沒有多取，還拿回收據「實報實銷」！

影片中見到，該名好心男坐在酒吧外的露天座位，而一名滿臉鬍鬚、身穿夾克和運動褲的流浪漢走近，他向流浪漢豎起大拇指，隨後流浪漢便交給他一張收據，再向他展示手上的20鎊現金，然後二人握手道別，而流浪漢離開時亦不時回頭望，眼神流露著感激。

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片段是由27歲的當地居民費達（Jack Fada）拍攝，他上載至facebook，並留言：「這名露宿者上前去問那群人給予一些錢，那小子給他一張提款卡及密碼，告訴他去拿20鎊。誰敢再說紐卡素不是世上最好的地方呢！」

費達其後受訪稱，片段是在去年8月拍，自己只是想透過社交媒體分享好事，「我當時負責拆除附近一間夜店的工作，外出時常看見許多露宿者在睡覺和乞討，因此當我看見這件事便拍下來。我曾到全國都工作，而我不認為會有人比我們紐卡斯爾的居民更友善。」

「我對人性重拾希望」

網民看完影片均大讚二人的互動好有愛，「這個世界還是有紳士的，做得好」、「借錢的是個好小子，還卡的那個亦一樣」、「我對人性重拾希望了」；不過也有留言表示質疑，「又是一個永不會發生的假故事」、「我不認為銀行會喜歡這件事發生，第一項規則就是，不要向任何人洩露提款卡密碼，那張卡可能會被複製或從中販賣當中的個人資料。如果有關帳戶將來有任何錢財捐失，銀行一定會拒絕處受理。」