美國女警與上司上床　3歲女大熱天獨留警車4小時慘遭焗死

美國一名前女警2年前任職密西西比州長灘警局時，竟在溫度逾攝氏37度的大熱天獨留3歲女在警車內，自己則下車到上司家偷情，其後更小心睡着了，4小時後她才返回車上，女兒已在車內焗至失去意識，送至醫院時其體溫更達41.6度，經搶救後宣告不治。她被控二級謀殺罪，及後與當局達成認罪協議，案件於當地法院周一（18日）開庭審訊，她最後承認誤殺，最高將可被判監20年，法官將於4月1日宣判刑期。

伯卡（Cassie Barker）事發時是一名女警，由於她的女兒被獨留車廂焗死，結果被檢控。（fb「Cassie Barker」圖片）

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來自美國密西西比州的前女警伯卡（Cassie Barker）於周一（18日）出庭受審，她被控於2016年9月30日與當時上司拉拿（Clark Ladner）發生性關係時，獨留只有3歲的女兒凱雅（Cheyenne Hyer）在警車內，導致女兒死亡。事發時沒有停車熄匙，惟冷氣吹出來的不是涼風。4小時後伯卡才返回警車，驚見凱雅已經在車內失去意識暈倒，被送到醫院急救的時候體溫達華氏107度（約攝氏41.7度），搶救後宣告不治。伯卡曾供稱，事發當日天氣酷熱，而她在上司拉拿家中與他談天，但他們不小心睡着了。

事發後數天伯卡與拉拿雙雙被市政府開除，不過拉拿表示自己不知道凱雅被獨留車廂，他最後沒有被控任何罪行。拉拿又提到，由於自己吃了安眠藥，所以沉沉睡去。

伯卡已非首次獨留女兒在車廂中，有報道指出她於2015年4月，曾在一間店舖附近犯下同一錯誤，不過幸好被一名路人發現，並報警求助。當時有警員及負責兒童福利的人員到場，暫時照顧凱雅，而伯卡則被警署停職停薪一星期，但凱雅的父親從未被告知此事。

凱雅父親表示，每次他合上眼，都想像到女兒受苦及躺在棺木時的情況。他現正向當地警局及當地兒童保護服務機構提告，指控他們的錯誤導致凱雅死亡，認為發生首次意外後兒童福利服務組織應該採取行動，「家長應該保護子女，但凱雅卻因為她的媽媽沒有保護好她而離世，更甚的是事件發生了不止一次，而是兩次」。

由於法官表示需要更多時間考慮伯卡（Cassie Barker）的判刑，決定於4月1日宣布判刑。（Hancock County Sheriff's Office圖片）

伯卡的律師指出，事發後他的當事人伯卡亦一度需要住院，而心理評估顯示，伯卡出現創傷後遺症症狀，原因包括其兒時陰影及女兒的死亡。不過伯卡仍被評定可以出庭受審，而控罪則由二級謀殺改為誤殺，檢控官曾向法官提出應該判處伯卡誤殺罪的最高刑罰，即監禁20年，不過法官表示需要更多時間考慮，所以案件將於4月1日判刑。

（CNBC、英國鏡報）