10張圖講「食環唔識倒垃圾桶」　程展緯：清潔工硬食錯設計錯指引

清潔工人每天默默做着最厭惡的工作，為大眾清理垃圾，但又有幾多人會關注他們的工作安全呢？一向關心清潔工議題的藝術家程展緯，今日（20日）在facebook發文，貼出10張圖「話你知食環唔識倒垃圾桶」，指食環署教導清潔工清理垃圾桶的指引有錯誤，完全沒有從使用者角度出發，反而很可能會令他們勞損或有危險。《香港01》已向食環署查詢，暫時未獲回覆。

程展緯在facebook發文，貼出10張圖「話你知食環唔識倒垃圾桶」，指食環署教導清潔工清理垃圾桶的指引有錯誤。（fb「Ching Chin Wai」截圖）

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程展緯在facebook發文抱怨，食環署的指引或沿用了10多年，但顯示署方根本完全不懂「倒垃圾桶」，又用10張圖解釋指引的錯誤，包括沒有指示如何移離共18.8磅重的橙色外罩，及清理煙灰缸。由於煙灰缸並非能分拆設計，如清潔工提起有積水的桶罩時，就要保持一個外罩平衡，避免濺出污水水花危害眼睛，但這樣則會增加勞損，又因外罩沒有扶手，若以桶口當作扶手抓緊發力，保護膠邊脫落，或因此鎅傷手。

另外指引建議清潔工人嘗試提舉超過12磅重的鐵桶，亦相當困難。指引又指出，為減輕垃圾桶重量，可分成多份以便傾倒，但卻沒有教導清潔工使用垃圾鉗，而且垃圾鉗亦非常設工具，認為若桶內有竹籤玻璃碎，對他們會造成危險。程展緯還指出，本港清潔工人不少都是老年人，但食環署竟沒有推行老人在職政策，這是完全不負責任。

程展緯設計10張圖話你知倒垃圾指引的錯誤：

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程展緯接受《香港01》訪問稱，勞工署發出不同工種的安全指引，但即使清潔工人亦存在很多危險性，亦未見有指引提供，而他在垃圾站發現到這張由食環署發出「在街道上體力處理操作安全」海報，教導清潔工如何倒垃圾倒得安全，但卻錯漏百出。

他又指垃圾桶問題早已存在，但從來沒有改善，「用家意見冇辦法表達到」，而他們就要「硬食錯設計、錯政策」。程表示，自己經常看到清潔工將笨重的垃圾桶抬起，已是他們的工作日常，並非一、兩次事件，慨嘆香港很可能是「全世界最多老人家去做清潔嘅地方」，但署方卻沒有提供健康安全的工作環境給他們。

他計劃整理資料後再向食環署投訴，並希望能與食環署、勞工署及申訴署會面，表達意見，又期望桶改會可以以開放態度邀請更多人參與，公開諮詢，更加「市民面向」。