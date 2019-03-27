【Instagram】人人IG都會開分身　Rinsta、Finsta是什麼你要知！

隨着Facebook被父母、長輩「入侵」後，許多年青人會選擇Instagram作為主要社交媒體，透過發佈照片、限時動態來記錄生活點滴。但你又知不知道，現在年青人之間很流行一人經營多個Instagram帳戶？要管理一個社交媒體帳戶已經要花很多時間，為何他們還要辦那麼多個？

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但你又知不知道，現在年青人之間很流行一人經營多個Instagram帳戶？（Gettyimages／視覺中國）

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1、興趣分類

有人會多申請幾個Instagram帳戶作興趣分類，用來關注或分享某一範疇的資訊，例如明星偶像、美容、學術、寵物、美食指南、音樂等等。這些用戶通常都不會公開個人身分，只跟有相同興趣的人交流。好像回到以前流行網誌的年代，以專頁的形式分享自己的作品、評價、教學等，人人都可以做Blogger。

2、增加「Likes」和「Followers」

年青人之間可能會出現「Likes」和「Followers」數目的比較，介意自己這些數字比朋輩低，甚至會到淘寶網站買「likes」和「followers」。有人選擇申請多個帳戶，為增加主要帳戶「Likes」和「Followers」的數字，滿足自己的虛榮心。

要認識一個人，Stalk下他的Instagram也加深了解是一個好辦法。（Gettyimages／視覺中國）

3、神不知鬼不覺地Stalk人

要認識一個人，Stalk下他的Instagram也加深了解是一個好辦法。有人會申請一個用匿名的Instagram帳戶來Stalk人，既可以滿足自己的好奇心，又可以避免被別人發現後引起誤會。

4、展現不為人知的自己

近年，出現了一個新的網路詞彙——「Rinsta」（Real Instagram），許多人俗稱「Public Account」（下稱Public）。這些帳戶通常都是公開、任何人都可以關注的。發佈一些經編輯、完美的照片，向外界塑造一個生活多姿多彩的形象。說穿了，就是年青人用來管理個人公關的地方。

部分人會發佈一些經編輯、完美的照片，向外界塑造一個生活多姿多彩的形象。（Gettyimages／視覺中國）

當我們想發牢騷、宣洩情緒的時候，又不想破壞自己的形象，這時就需要一個「Finsta」（Fake Instagram）或叫「Private Account」（下稱Private）。Public的Instagram或會有數百個，甚至更多的追蹤者。但Private通常都只有數十個追蹤者，只有較親密的朋友才知道帳戶名稱和可以關注，信任他們不會隨便批評或與公開自己的秘密，也不介意公開自己崩壞的形象。

5、建立親密的社交圈子

有些人會在Private發佈一些比較滑稽、笨拙和素顏的照片，不作任何修飾，向密友分享自己最真實的一面。有對當它是一個「垃圾桶」，日常在職場、學校、家庭上遇上不如意的事，但不能宣諸於口，就可在這裏大吐苦水，又可以避免當事人知道。有人視它為一個「舒適區」，展示自己軟弱或情緒化的一面，而不用害怕被別人貼上負面的標籤，因為朋友總會體會並給予安慰。有人把它當作是日記，記錄生活上的大小事，日後可以回味一番。

正因彼此的關係建立在信任的基礎上，才可以如此赤裸裸地坦誠相對，接受有喜怒哀樂、有缺點、不完美的那一個最真實的自己。（Gettyimages／視覺中國）

有人覺得擁有多個社交媒體帳戶的人很虛偽，不敢公開自己不同的面貌。可是，假如只是泛泛之交，又何需把自己的所有事情、想法公諸於世？這只會引來別人議論紛紛。有時在社交媒體發佈負面的內容，只為了得到別人的關心，卻不希望惹來無關痛癢的人「食花生」，才會挑選合適的對象分享。其實，他們是選擇把不為人知的一面，留給珍貴的朋友們。正因彼此的關係建立在信任的基礎上，才可以如此赤裸裸地坦誠相對，接受有喜怒哀樂、有缺點、不完美的那一個最真實的自己。

內容提供：劉靖怡

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「一人多個IG帳戶 唔friend唔畀follow？」​】

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