【超齡學神】江西婆婆為圓自駕遊夢考車牌　筆試由用滑鼠學起

考車牌對不少人而言都是難事，不過內地一位六旬婆婆為了自由自在到處去，決心考取車牌。婆婆不懂用電腦，筆試就由操作電腦慢慢學起，車輛操作的事情記不住，就多做、多問、多練，直至完全明白才願意下車。這位婆婆最後只考了一次就通過被不少人認為最難的科目二，師傅亦始料不及，現時婆婆已經成為駕駛學校內的明星人物。

肖亨英今年63歲，不過為了一圓自駕遊夢，在家人的支持下決心考車牌。（網上短片截圖）

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來自江西省贛州市南康區的肖亨英現時63歲，於不少人眼中已經是享福的年紀，不過她仍然有一個夢想，就是自由自在駕車遊。為了追夢，去年底肖婆婆在家人的支持下報名考車牌。肖婆婆雖然滿頭白髮，也自覺記憶力和靈敏度比年輕人差，不過她下定決心，「我覺得難也是難，這些年輕人就是沒決心，我就是說來了這裏就下定決心。決心最重要，心態放寬來」。

內地駕駛考試分成4個部分，當中在場地內應考的科目二有不少人都覺得十分困難。不過肖婆婆直言：「記憶力差，不知道的就再重複啊，就問啊，怎麼操作啊，就再練，多練幾次就知道了。」同校學員接受訪問時提到，他們才到學校準備練車，肖婆婆就已經在車上，風雨不改。而肖婆婆的教練就說，她到駕校只有約半個月就已經應考科目二，大家都很緊張，不過肖婆婆最後成功「一 take pass」。

駕駛學校的教車師傅表示，想不到肖亨英的年紀這麼大，都可以一次通過科目二考試。（網上短片截圖）

除了路試之外，最先應考的科目一對肖婆婆而言都是一大難關，因為科目是用電腦應考的筆試，可是肖婆婆只讀過兩年書，更從未用過電腦，要由學用滑鼠開始，比其他人多花很多功夫。肖婆婆天天操練試題，考了兩次才成功通過。

學員們看到肖婆婆這樣的年紀也能考車牌，就提醒自己身為年輕人更加需要努力，「遇到什麼事都要往前走，不能往後退」，而肖婆婆亦成為了各位學員的偶像。肖婆婆一路「過關斬將」，現正準備應考科目三，距離自駕遊夢想一天比一天近，她直言「到了現在的程度我也有信心了，爭取拿到駕照來」，相信肖婆婆很快就可以在公路上開車奔馳，達成夢想！

（綜合）