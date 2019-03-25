為拍「櫻花雨」下高歌　遊客爬樹猛搖　網友：個個係咁幾日就無晒

中國貴州安順平壩區萬畝櫻花園最近櫻花綻放，吸引大批民眾前往觀賞拍照；然而有自私遊客為了製造「櫻花雨」飄落的唯美畫面，竟然爬上櫻花樹不停搖晃，過程被拍下放上網，不少網友看後均表憤怒，要求當局嚴懲欠缺公德者。

影片拍到現場滿遊客，一名男子站在樹下高歌，「拍擋」則爬到樹上出力搖晃樹枝，自私地造出「櫻花雨」的效果，幸好不久後即被園區的保安人員喝止。

片主表示，這些人「就是一路晃着走，可能他剛開始晃的樹枝比較粗，結果沒有多少櫻花落下來。所以他就走到前面去接着晃，我看他晃了大概四、五棵的樣子。結果他們4個人，又走到我這邊來，然後又開始晃樹枝。我就看不下去了，吼了幾句，就覺得很無語。要是每個人都這麼晃的話，那櫻花園我估計可能就沒幾天，就全部落完了。」

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網友看紛表示有關行為太過份，認為當局應該要嚴懲這些沒有公德心的人，「這種傷害樹木的人，把他的個人訊息留下，禁止他入園！」、「是的，前幾年好像大家還會注意反省一下，最近感覺沒素質的年輕人越來越多，越來越肆無忌憚了」、「現如今生活好了，希望素質也能跟着強大起來」、「可憐這些櫻花樹了，它們要是會說話：求求你們別搖晃了，我們都快被你們搖晃暈了」。