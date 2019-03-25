【父母涉誤殺被查】5個月大男嬰在家行「割禮」　心臟驟停翌日亡

「割禮」為一種古老的宗教儀式，男性割包皮，女性則割生殖器再縫合；這種殘忍傳統在不少落後社會仍暗中存在，不時造成悲劇。意大利羅馬一名5個月大男嬰，日前在家被父母施行「割禮」，結果期間心搏停止，送院搶救後翌日死亡。

羅馬一名5個月大的男嬰，因「割禮」期間心臟驟停死亡。示意圖。（視覺中國/GettyImages）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

據外媒報道，一名5個月大的男嬰上周五（22日）約下午時份，因心臟驟停被直升機緊急送至博洛尼亞（Bologna）醫院，院方了解後方知原來嬰兒的父母在家幫兒子進行「割禮」後出事，可惜經搶救後，男嬰終在翌日死亡。

「割禮」為一種宗教儀式，仍有許多人遵循傳統儀式。示意圖。（視覺中國/GettyImages）

據了解，涉事父母均是迦納裔，正等候驗屍結果，警方以誤殺方向進行調查。

然而悲劇並非首次發生，在羅馬去年12月，一名兩歲的男孩進行「割禮」後，因失血過多而死亡，而他的孖生兄弟幸得逃過一劫。

每年意大利都會進行約5000次的割禮，惟不少「割禮」都是非法進行，並無到衛生機構進行。因為意大利有許多移民均來自穆斯林國家，所以仍普遍存在「割禮」儀式。

（《紐約郵報》）