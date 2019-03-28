【戲曲中心】香港粵劇風復燃　茶館劇場入座率逾九成

粵劇戲曲，今日還向哪裏尋？當然是去因「Xiqu Centre」這名字而引起爭議的西九文化區戲曲中心尋找，裏面的茶館劇場入座率逾九成，可謂推廣傳統戲劇文化真的不遺餘力。

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現在跟新一代講起粵劇，他們必定會先想起「任、白」，任劍輝及白雪仙。然而還有很多為人熟知的名字，例如馬師曾、紅線女、梁醒波……不得不提現在電視劇中常見的謝雪心，心姐也是演粵劇出身的，她更是任、白二人的門徒。

人稱心姐的謝雪心是演粵劇出身的，她更是任、白二人的門徒。（作者提供）

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粵劇作為我們的文化瑰寶，屬於無形的文化遺產，無形須與有形並重，方可薪火相傳下去。商務印書館長年以來逾一個世紀支撐香港的文化事業，像阮兆輝先生所講，為什麼北角的書局街叫書局街？那是因為舊時那一帶，都是書店、印刷廠。而現在，在戲曲中心的一樓，有以粵劇為主題的圖書精品店──Passage。

本港資深粵劇表演藝術家阮兆輝先生：「為什麼北角的書局街叫書局街？那是因為舊時那一帶，都是書店、印刷廠。而現在，在戲曲中心的一樓，有以粵劇為主題的圖書精品店──Passage。」（作者提供）

戲曲中心取址尖沙咀，毗連西鐵線柯士甸站，獨特的大樓設計外觀，成為新的地標。而戲曲中心內部設計空間寬敝，而且富文化氣息，Passage開在這裏面，以傳統戲曲貫穿整個主題，渾然天成。而開幕禮當日，除了粵劇大師阮兆輝先生到場外，還有著名學者陳守仁教授和西九文化區行政總監茹國烈先生，整個場合文化、傳媒人濟濟一堂，相當歡愉。

戲曲中心店開幕禮當天除了粵劇大師阮兆輝先生到場外，還有著名學者陳守仁教授和西九文化區行政總監茹國烈先生，氣氛歡愉。（作者提供）

常云有「年代鴻溝」，這雖然是正常不過，然而有些輝煌文化和成就，實在需要老、中、青、幼層層相傳，講及較為流行的音樂，像陳百強《疾風》再度被周星馳炒熱。而每年均有張國榮、梅艷芳的追悼會。有一些美，當屬永恆，就讓我們繼續傳頌吧。

內容提供：文籽

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「文青新地標戲曲中心 賞戲聽曲兼讀書」​】

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