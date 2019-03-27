【知否知否】配角教你6個做人法則　先要獨善其身才可以活出自我

中國大陸2018年古裝愛情電視劇《知否知否，應是綠肥紅瘦》，講述一名北宋少女盛明蘭逆境自強、歷盡艱難為母報仇的故事。除了關注主角之外，也十分值得留意一眾配角，每個人背後都有一些沉重的教訓。

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《知否知否，應是綠肥紅瘦》三月初在亞洲各官方頻道已全部播映完畢，相信很多「知否」迷還在留戀那依舊海棠。自從此劇於去年年底開播後，不少網友已慷慨地劇透和作出很多分析，吸引更多觀眾。

除了主角們外，劇內的二丶三丶四缐的角色也很值得留意，從他們身上可以領悟到做人的道理。

1、小公爺齊衡

小公爺有優渥的條件，集高、貴、富、帥於一身，是很多女生的理想情人。我並不是想褒揚小公爺的財勢，而是想說愈高貴的人，內心愈脆弱。

不知大家認不認同，幼稚和無知是奢華人的特權。富養嬌縱的小孩通常有兩種命運：不是一事無成，就是稍遇不幸就一蹶不振。小公爺正是後者。他個性溫厚、聰明善良，本來是個好孩子，卻不懂世故。小公爺從小就被呵護得無微不至，從來不用為生活瑣碎事而煩，所以當要面對困難時，自然不會動腦筋處理。

不懂人情世故的小公爺，從小就受到過度保護，連學懂世故的機會也沒有。（電視劇照）

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小公爺命好，不憂柴米油鹽，卻陷於兒女私情。他每天除了學習就沒有別的事要做，一旦遇到愛情，就成為了生活的重心。天真爛漫的小公爺，第一次遇到的難題就是作為郡主的母親大人使手段，令他永不能娶盛明蘭，深受打擊。別無他法的他唯有以命抗爭，迫父母改變主意。可惜被郡主知道了他在抗爭期間，偷偷會見盛明蘭，便遷怒他身邊的小厮不為。郡主命人狠狠地在小公爺面前，活活打死不為，形成第二次打擊。若然小公爺謹慎設計約會的計劃，不為或可免於受皮肉之苦，甚至不用死。小公爺讀書多，但不明理，更別說會運用了。

還記得明蘭在書齋中的「明君論」嗎? 小公爺連一名女子的見解也比不上，難怪他第一次科舉失手了。即使明蘭已嫁他人為妻，小公爺的妒忌心驅使他在朝廷上，處處與其顧二叔過不去，蠻不講理。面對世俗傳統觀念，小公爺更是遲鈍，不理解為何階級決定婚姻門第。

做人要掌握好身份，天之驕子就應該活出天之驕子的樣子來。

2、盛老夫人

對比起小公爺，曾是勇毅候府徐家嫡出大小姐的盛老夫人，也是被富養的孩子。可是，為何老太太從頭到尾都是扮演着一位看透世事、面對難題都可以迎刃而解的智慧高人？

她氣勢強悍，在於懂得利用自己的權力去制衡一切，從不倚老賣老。盛老夫人從不靠在朝廷的權力或社會地位，而靠自己的人脈，透過社交網絡打聽消息和獲得幫助，鞏固實力。盛老太邀請自己的少時好友孔嬷嬷來家作客，其實想透過她來教好孫女各種禮儀，令她們變得更矜貴。即使她足不出戶，仍可為兒子、媳婦、孫女們分析外面形勢。靠的是什麼？不就是她的「耳目」眾多嗎？

從今天起建立有用的人脈吧！

盛老夫人憑過人的智慧和廣闊的人脈，鞏固自己的實力。（電視劇照）

3、平寧郡主

郡主因自小被太后所養，形成其心高氣傲的性格。在兒子小公爺談婚論嫁的事之前，郡主都氣焰萬丈，令人退避三舍。

正因為習慣了呼風喚雨的生活，處事就愈來愈欠彈性。當小公爺滿心歡喜以為她在參加盛府喜宴時，會為兒子提親迎娶明蘭，郡主竟替兒子向盛家提出結義妹的要求，千方百計阻止兒子迎娶盛家女兒。 另外，相信觀眾也解不透，為何她為了給兒子一點顏色，竟冷血地懲罰兒子忠僕，有必要嗎？

如此刻板的人在處理危機時，只會剛愎自用。可幸的是，郡主臨死時終於明白，做人要靈活變通才可撿回性命。奈何為時已晚，她因固執而錯失了向盛家提親的機會，明蘭終究也做不成她的媳婦。

做人彈性一點不一定是吃虧的。

身份顯赫的平寧郡主高傲自大，甚至不把任何人放在眼內。（電視劇照）

4、寧遠侯府小秦氏

顧家小秦氏就是一名不討好的貴婦。她為人陰險，虛情假意的模樣看得觀眾咬牙切齒，恨不得替好人記她一把又一把的耳光。縱使小秦氏被封為誥命夫人，論地位她比盛老太高，但論氣派與盛老太差一大截。

可是她的必殺技很值得人學習，那就是借刀殺人、說得好聽一點，應該是借力打力。小秦氏以賢良淑德的偽裝，招攬蠢人替她達成目的。像是她的所謂「好朋友」康姨母，就成為她了的棋子。康姨母簡直是「精人出口，笨人出手」的表表者。小秦氏的心思細密，準確猜到敵人的仇人的所需所想，教唆別人做壞事之後能置身事外，甚至把自己放在一個安全的無辜同情區內。

小秦氏熟悉政治遊戲，頭腦清醒，而且心狠手辣。她很早就訂下清晰目標，就是協助親生兒子順利承襲爵位，連親外甥及繼子的顧廷煜和顧廷燁也不放過，誓要除去心腹大患。可惜的是，平凡的顧廷煒是她的兒子，換着是顧廷燁，哪需他走那麼多冤枉路呢？小秦氏單顧達成目標，忽略了兒子的實際想法，到頭來也是徒勞無功。

即使有權勢，也要小心下每個決定，才能逐步操控大局，立於不敗之地。

小秦氏為了兒子顧廷煒，多次設計傷害顧廷燁與明蘭。（電視劇照）

5、盛紘

除了小公爺外，盛紘是另一位天真代表，同樣對愛情充滿憧憬。在墨蘭出嫁之前，一直都以為小妾林噙霜對他的情誼是真的，自我感覺良好。他在職場上循規蹈矩，明白「多一事不如少一事」的道理，才可以保住烏紗，但他面對家事就一塌糊塗，不明白「家和萬事興」的重要性。盛紘天天疲於妻妾之間的紛爭，就是因為他每每醉心在林噙霜的溫柔鄉中，不分是非黑白。天真的他也不會因林噙霜兒子盛長楓惹禍，被困在宮中一日一夜而驚訝。

儒家思想「修身齊家治國平天下」是有其道理的，次序絕不能錯。

盛紘一生向上鑽營，卻疲於妻妾之亂。（電視劇照）

6、衛小娘和淑蘭

兩位娘子都有個共通點，就是膽小怕事。在衛小娘難產及淑蘭和離的事情中看到，她們處處忍讓的待人方式是錯的。所謂「人在屋簷下不得不低頭」，只是婦人之仁，為了「家和萬事興」而啞忍伴侶，更是荒誕無理。

現實中，不是人人都有位盛老太在旁的。除了自己以外，沒人會更能為自己打算了。

每個人在生活中都擔當着不同角色，要演繹好那麼多角色，必先學懂獨善其身，才能活出自我。

內容提供：勵娓娓

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「知否知否，應是這樣做人」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）