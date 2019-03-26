澳洲男子釣大魚卻引出巨鱷　朋友嚇到大叫：走呀！丹尼爾，走呀！

澳洲男子丹尼爾（Daniel）近日和朋友一起前往內陸河溪釣魚，本來以為釣到一條巨型尖吻鱸（barramundi），豈料大魚竟引出一條大灣鱷（saltwater crocodile）爭食，丹尼爾嘗試保住魚穫，但大灣鱷卻窮追不捨，甚至衝到上岸，嚇得二人馬上撤退。

「整條魚都在鱷魚嘴裡了」

從影片所見，丹尼爾起初在拉扯魚桿，努力想釣起河中的巨物，友人在旁鼓勵：「來吧，丹尼爾，將你的力道保持住」。當大魚終被釣出水面，一條巨鱷卻隨之衝出來，嚇得二人馬上後退，鱷魚卻緊追其後，勢要把大魚吞下，大人大叫丹尼爾放棄魚穫，「快跑回來，兄弟！走呀，丹尼爾，走呀！」

友人見到大鱷吞食的模樣，不住提醒丹尼爾「那太大了，鱷魚正在吞下牠，整條魚都在嘴裡了」；鱷魚成功吃掉大魚，丹尼爾甚為失望，友人亦謂：「丹尼爾，那是一條多麼大的魚，真的很可惜！」

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影片上載至youtube後引來熱烈討論，有網友表示「我們都需要一位像丹尼爾的朋友一樣的好友，他給了那麼有用的釣魚建議，既保住丹尼爾的安全，還拍下片段讓我們欣賞」、「這真是典型的澳洲人」、「這令我捧腹大笑，兩位做得很好，下次釣魚再努力吧」、「這是澳洲版《阿甘正傳》（Forrest Gump）」。

在澳洲不常發生鱷魚攻擊人類，平均每年少於一人遇害。雄性的灣鱷能長至6米長、1噸重，專家估計全澳洲約有20萬條灣鱷，主要出沒於北領地（Northern Territory）和昆士蘭省（Queensland）。