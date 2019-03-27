由酷MA萌變成熊本熊　改名經過原來是熊本政府向中國山寨低頭？

近日，熊本縣政府把吉祥物KUMAMON的官方名字更改為「熊本熊」，「過氣」網紅再次登上熱搜，肯定有很多人疑惑：熊本熊不是本來就叫熊本熊嗎？ 不是的，他的官方中文名字原本叫「酷MA萌」，這個有些莫名其妙的名字的誕生過程，可以說也是很日本了。

KUMAMON結合了“熊本”（Kumamoto）與熊本地方方言「人」（Mon）的發音，原意為「熊本人」而非「熊本熊」。（VCG）

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KUMAMON結合了「熊本」（Kumamoto）與熊本地方方言「人」（Mon）的發音，也就是說，意為「熊本人」。所以不能叫XX熊啊！最後選了個音譯酷MA萌，又酷又萌。

這麼多年KUMAMON本「人」也極致演繹著這個「人」設，隨手打開表情包都能看見他在被挨打的邊緣瘋狂試探，一會跑到韓國去和偶像合影，一會掀女生裙子，一會又來中國奶茶店當店員，作死裝酷打架賣萌樣樣精通。

在中國超強人氣的熊本熊（按圖瀏覽）↓↓↓

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日本縣政府這邊囉唆完了，熊本熊也配合演出了，中國粉絲卻還是不買「酷MA萌」的帳，先入為主地叫了「熊本熊」很多年。但島國人真的固執啊，熊本縣政府只認酷MA萌，而且走到哪都用，在中國跑宣傳用，周邊產品也是，在中國註冊的商標還是……

固執到別的日本人都不樂意了，有當地店家為了招攬中國客人，甚至自行用上了熊本熊這個名字，連日本人都意識到了熊本熊這三個字的商業價值，何況國內？

商標搶註，立馬安排！80+企業申請註冊，無數盜版周邊速速上台，小吃用、毛巾用、還有山寨熊開見面會，能撈一筆是一筆：

說到被搶註商標這件事，熊本熊並不是第一個，很多品牌正式進入中國之前，都沒逃過這樣的命運。比如國產“安耐曬”，它和日本資生堂旗下的ANESSA安耐曬半毛錢關係都沒有，還逼得人家進入中國後命名為「安熱沙」。

又比如國產「無印良品」，它和日本的MUJI還是半毛錢關係都沒有，但是從頭仿到尾。更離譜的是，即使在法庭上盜版也贏得易如反掌。2001年，日本MUJI起訴國產“無印良品”惡意搶註商標，經過11年的反覆申訴仍被駁回；2015年，國產「無印良品」反將日本MUJI告上法庭，稱日方死纏爛打，惡意糾纏，2017年，法院判決日本MUJI敗訴，要求其停止侵權行為（？），並賠償40萬人民幣。

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再說回熊本熊，其實自從15年在中國走紅，打假就沒停過，但效果平平，「酷MA萌」這個名字的知名度也絲毫沒有提高。看到這，你可能會有些責怪熊本縣政府，之前為什麼那麼固執啊？

但是，這群人不固執的話，也做不出熊本熊這個優秀的IP形象啊！有多優秀？2018年，熊本熊的周邊商品銷售額突破1500億日元，還有一向嚴肅的NHK（通常紀錄片畫風都是：NHK，你到底在日本販賣了多少焦慮？）也為這隻不正經的黑熊拍了部紀錄片——《行家本色》是NHK的人氣系列紀錄片之一，通過講述各領域的職人背後的故事，展現日本各行各業極致的匠人精神，在眾多職業行家裡，熊本熊的出現簡直就是一股泥石流。

熊本熊剛剛誕生時，縣民們批判不斷：「把熊本縣的復興希望，交給一個虛擬角色不靠譜」、「自己交的稅被政府用在了奇怪的地」”、「政府這種開玩笑的行為，失去了應有的嚴肅與嚴」……面對指摘和質疑，熊本熊的負責人只說了一句話：「責任我一人承擔，為了成功盤子打碎了也沒關係。」

不碰，盤子不會碎，也不會有任何變化，但是如果勇敢挑戰，不懼風險，就算把盤子打碎，也能多洗一個盤子。帶著這種無畏，從最初的logo到吉祥物的突發奇想，熊本熊皮套一代、二代、三代的改良，一個又一個讓人眼前一亮的策劃……

熊本熊皮套進化史。（網上圖片）

皇天不負有心人，熊本熊的人氣越來越高，但是，承擔的責任也越來越重。2016年熊本大地震，熊本熊擔起了振興熊本的重任，從慰問各地的小朋友到頂著厚重的皮套參與賑災演出，即使面對樂隊指揮手提出的突發要求，熊本熊也努力練習、克服困難去做到。所以，與其說是固執，不如說是骨子裡的認真與執著罷了。

當然，熊本熊的成功是因為整個團隊的努力，看似總是那麼不正經的熊本熊，背後卻是人們對於理想變為現實的最認真而嚴謹的追求。對於許多人來說，熊本熊早已不僅僅只是一個吉祥物，9年來，創造他的人們賦予了他的外形，而與他相遇的人們塑造了他的「熊魂」，成為了一個有靈性的個體。

如此費盡心血的產品推廣受阻，島國人再固執也選擇了妥協，終於正式更改為熊本熊的名字，並且，3月19日於北京召開了記者發布會，公開了周邊產品的版權使用申請方式。這場「改名」只是維權開始的第一步，說得不太好聽些，其實是日本人對中國山寨的“低頭”。

說到商標版權保護，小編倒覺得熊本縣政府可以向國牌學習一番，比如小貝兔、大日兔、阿里寶寶、阿里奶奶、阿里他全家、老乾爹、老乾娘：

面對搶註無計可施？那就自己先變成註冊狂魔吧。說來好笑，實屬心酸無奈。