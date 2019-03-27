捉精靈變執棄嬰　台男凌晨驚見紙箱在動　初生寶寶連臍帶都未剪！

全球熱捧的手機遊戲《Pokemon Go》自2016年推出後，至今熱潮未退，不過當人人想着捉精靈之際，台灣卻有人執到棄嬰。日前一名網民在網上發文，指朋友的爸爸在公園附近捉精靈時，發現一個會動的紙箱，一打開竟一個奄奄一息，連臍帶也未剪的初生棄嬰，嚇得他馬上報警。棄嬰送院後情況穩定，惟出現失溫情況，需留院觀察，警方事後翻查閉路電視，終發現涉嫌棄嬰的年僅20歲越南籍女生，將依遺棄罪嫌移送新北地檢署偵辦。

日前一名台男在公園附近打算「捉精靈」時，竟發現一名棄嬰在草叢的紙箱內。（PTT圖片）

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事發在今日凌晨，一名台灣網民在PTT討論區發文，稱朋友的爸爸在台北四平街附近捉精靈，突然在草叢發現有紙箱在動，他走近打開後，竟看到一名嬰兒奄奄一息，沒穿上任何衣服，「臍帶也沒斷，也沒包東西」，炮轟「這種天氣我看根本是想讓他冷死」，幸好當下沒有野狗靠近，樓主忍不住怒斥棄嬰生母缺德，「Ｘ你Ｘ的良心被狗啃了是嗎？」從他上載的照片，一名嬰兒正皺着眉在紙箱內熟睡，頭部仍沾有已乾掉的血跡，身上有毛巾及蓋上衣服。

樓主表示已報警處理及將嬰兒送往醫院，並報平安稱「剩下的就不是個人能處理的範圍了，目前小孩安全平安」。不少網民見狀紛紛批評嬰兒生母太狠心，「有夠垃圾，同等殺人」、「沒辦法養育，就不好生好嗎，這是生命」，亦有人表示想捐出奶粉及尿布，甚至領養。

日前一名台男在公園附近打算捉「小精靈」時，竟發現一名棄嬰在草叢的紙箱內。（fb截圖）

據台灣傳媒報導，一名剛出生的女嬰今日凌晨12時多，被發現遭丟棄在新北市中和區的中原二街行人路上，警方接報到場後，趕緊送女嬰到醫院，經檢查後生命跡象穩定，惟出現失溫情況，需留院觀察。

警方事後翻查閉路電視後，鎖定一名涉嫌棄嬰的20歲越南籍女生，她被帶進警局時態度相當淡定，並承認昨晚獨自一人騎電動自行車，於8時多將放在紙箱的剛出生女嬰，棄置在中和區中原二街的路邊。據知，該女生任職電子工廠作業員一年多，因其中文程度有限，警方已找翻譯協助，進一步釐清相關案情，待全案訊後，將依遺棄罪嫌移送偵辦。