【藝術治療】精神病人潛藏的創作天賦　你能解開畫作背後謎題嗎？

藝術治療，一種常見的心理治療手法，讓人透過繪畫等途徑去表達內心一些混亂、難以用言語清晰呈現的情感與想法。在俄羅斯，就有一則關於藝術治療的都市傳說。

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2006年11月，一名自稱精神病學生在俄羅斯討論區張貼了一條問題，配上一幅帶點詭異的圖畫，就是教授在課堂給他們的謎題。而且這條謎題在他教學生涯12年中，只有一個學生能解答。

那天課堂，教授正講解精神病人的創意。他向學生展示一本叫「弗洛伊德：新插畫」的小冊子，裏面收集了很多精神病人的畫作，主要是精神分裂症患者，但也夾雜了許多奇難雜症。教授要求學生從畫作猜測作品名字，以及畫家患上何種精神疾病。

根據圖畫猜謎底。（作者提供）

學生們順利猜到大部分畫家的精神疾病，畫作名字亦在課堂後給予。唯獨最後一幅名《謝肉節（Maslenitsa）》的雪地油畫，一直沒人猜到屬於哪種精神疾病。教授亦不願意解答，除非有人能猜中。他說這幅油畫來自一所精神病院，那名精神病人很喜歡仿畫一些名作，他患的病亦不常見但很嚴重。除此之外，他給了以下提示︰

1、那幅畫有一特徵明確顯示了畫家的精神錯亂。 2、畫家患的是什麼恐懼症。 3、不要尋找小細節，觀察整幅畫。 4、設身處地代入那幅畫，你會有什麼感覺？ 5、如果畫中所有物品移除，你覺得像什麼地方？ 6、關鍵字是「水與空氣」。

在說下去前，你不妨先猜一下這名畫師究竟患上什麼恐懼症？

當時的貼文在俄羅斯網絡世界勾起不少網民興趣，很多該名教授的學生與同事紛紛表示他們聽過同樣的問題，並說教授真名叫Filin。

同時間，亦有網絡社群專門解讀這幅畫，又或利用軟件從不同角度解剖它。他們在Museum.ru找到原作，畫作名字叫「新年（New Year）」，作畫者是一個名不經傳的俄羅斯藝術家Alexei Antonov，作畫日期是1973年。以下是原作圖片：

原畫作是由一名俄羅斯藝術家Alexei Antonov於1973年所畫，作品名叫「新年（New Year）」。（作者提供）

他們對比原作與那幅精神病人油畫的差異︰

1、架空電纜不見了。 2、人數遠比原作少，選用顏色亦不同。 3、煙囪的煙霧形狀有根本性差異。 4、雪橇後面沒有原作一樣的飄雪。 5、原作人物臉向不同方位，但你發現模仿作有很多人都是望着你。 6、背景樹木比原作濃密，相對屋子的數量減少了。

更令人驚訝的是，傳言這幅畫作在莫斯科的「局外人美術館（Outsider Art Museum）」找到，一所專門展覽精神病人藝術作品的美術館。當中有網民聯絡過館長，確定那幅雪地畫收藏在裏面，作者名字是Kuplin。除此之外，沒有更多資訊。

局外人美術館（Outsider Art Museum）位於莫斯科，是一間專門展覽精神病人藝術作品的美術館。（Outsider Art Museum官網）

網民們憑藉僅有的線索，作出各式各樣的猜測。他們試過探索畫作的黃金比例、色差、對稱性等等。以下是當時比較常見的理論疾病︰

1、失明恐懼症（Scotomophobia），因為很多房子都亮光。 2、孤獨恐懼症（Autophobia），因為畫作很多人都是盯着你。 3、蜘蛛恐懼症（Arachnophobia），因為馬腳畫得像蜘蛛。 4、黑暗恐懼症（Nyctophobia），因為與失明恐懼症近似。 5、廣場恐懼症（Agorophobia），這個當年學生有猜過，教授說是最接近的答案。

還有一些理論雖不能指出病名，但嘗試側寫畫家的心理︰

1、畫家幻想畫中人或自己困在一個雪花球裏。 2、畫家幻想自己是雪花。 3、雪橇正跌落在裂開的冰湖裏。 4、現場其實是個墳場。 5、城市正陷入火災，因為後方樹木像着火。

（補上恐懼鳥自己一個猜想：是否創傷後壓力症候群（PTSD）？因為畫家把雪橇畫得像坑殺的洞，而且大家都知舊時蘇聯的政治環境。）

現場其實是一個墳場？（作者提供）

當中最可信的說法，是那些來自俄羅斯大學，研讀臨床心理學或精神科的網民。他們一致表示這個傳說在不同學院流傳了很多年。Filin教授確實有此人，他亦在課堂講過這條問題，但答案卻有兩個流傳版本︰

1、教授純粹不想學生走堂（曠課），所以創作了這條問題，用答案吸引他們來上課。 2、問題關鍵在畫的視線，它看起來其實很像360度廣角圖，特別剔去人屋樹等物品後。因為當初這幅畫是畫在精神病院的魚缸上。那名病人有少許精神分裂，整天坐在魚缸前，妄想自己是一條魚，或者呆在魚缸裏面，總之與外界所有視線和聲音隔絕。

同一時間，他又有幽閉恐慌症，害怕局促的魚缸。幸好他有畫畫天分，於是他在魚缸玻璃上畫了這幅廣角圖，再加上人與物，幫助自己幻想置身其中，抒發對封閉空間的恐懼。這樣他就可以安心做一條魚。

據說該名作畫的病人有少許精神分裂，整天坐在魚缸前，妄想自己是一條魚。他又有幽閉恐慌症，害怕局促的魚缸。（Gettyimages／視覺中國）

到頭來，這名病人是否真的患上精神分裂，再加幽閉恐慌症？甚至整件事是真是假？仍然沒有肯定的答案。隨着時間流逝，十多年前不少討論過的網站或帖子早已不見了，這幅油畫的答案恐怕像畫作裏的人，永遠被困在這座詭異小鎮裏。

或者畫家就是想這樣。

作者簡介：恐懼鳥

恐懼鳥，大學讀犯罪學和心理學；從小喜歡蒐集世界各地的都市傳說和恐怖奇聞，並希望將恐懼在人群中散播。

作者Facebook專頁：恐懼鳥 Scary Bird

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「一幅考起無數網民與學生的精神病人畫作—————《謝肉節(Maslenitsa)》」​】

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