【泰國大選】候選人直幡惹熱論　2女1男？　真相令人跌眼鏡

泰國早前舉行國會大選，選出500名眾議員及新任總理。選舉雖然已結束，但幾名候選人的宣傳直幡卻十分耐人尋味，這3名大眾黨（Mahachon Party）的候選人，直幡上的照片上與標示性別顯然不太一樣，眼前的明明是女生，稱呼卻寫成「先生」，看起來是男人，稱呼卻是「女士」，令不少網民直呼：「我在泰國得天天懷疑人生」。

這3名候選人明明左右兩人是美女，中間則是一名男子，不過原來他們都是變性人。（網上圖片）

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早前的泰國國會大選，是2014年軍事政變後首次，總共選出下議院的500個席位，有1.3萬多人出來競選，而候選人的背景差異也很大，除了傳統政界人士，亦有選美皇后、變性人士等。

選舉後，候選人的宣傳直幡陸續收回，但有3名候選人的直幡卻引來熱論。從照片中可見，3名候選人中，左右兩人是留着長髮的美女，中間則是一名穿恤衫、打呔的男子。不過，詭異的是左右兩名美女直幡下面的稱謂卻是「先生」，而中間男子的稱謂就是「女士」，令人非常疑惑，懷疑稱謂是否出錯。

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原來，這3名候選人都是跨性別者，仔細一看，左面的美女的直幡都有標明「LGBT（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者和跨性別人士）」。而且，其實大眾黨是提倡包容和平權的一個政黨，今次大選就提名約20名出櫃的LGBT人士競選。

不少網民看過照片後，都指非常突顯泰國特色，直呼：「我在泰國得天天懷疑人生」、「除了左邊的那位『女士』能看出來有點男相，剩下2位完全看不出原本性別啊」、「泰國是世界上對跨性別者最寬容的一個國家」。

（泰國頭條新聞）