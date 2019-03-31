不叫爸爸媽媽　美國勁寶開口第一句「Hey Google」嚇親老豆

美國洛杉磯（Los Angeles）男子皮特（Joe Pitt）日前在家中享受親子樂，抱着女兒又唱又跳，並透過聲控Google喇叭裝置播放音樂，但小寶寶竟然也跟着他說：「Hey Google！」令皮特驚訝地「O嘴」，這也難怪，因為據妻子克莉奥（Clio Chang）指出，「Hey Google！」竟然是女兒出生以來說的第一句話。

當日皮特在房中抱著愛女，一臉幸福，然後隨口說了句：「Hey Google，來播首寶寶的歌曲吧！」沒想到女兒竟然也跟着說：「Hey Google」，皮特聽到後興奮得馬上奔出房外向妻子「報喜」：「克莉奥，她剛才說Google！」

克莉奥於3月12日把影片由上載至Twitter，並留言「天啊！我的寶貝第一句話竟然是Google」，沒多久就錄得逾36萬次點擊率和1.2萬個讚好。

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吸引到Google高層關注

網友都紛紛表示女嬰很可愛，「哈哈，真是個來自21世紀的孩子」、「歡迎我們這位新的數碼霸主」、「Google應該替這個孩子繳付中學學費」。

果然，Google的營銷副總裁馬爾溫（Marvin Chow）也注意到有關片段，並在Twitter上表示「喜歡這個故事，感謝你的分享。如果可以的話，請私下聯絡我，我很樂意送你們一些小東西。」

Welps, my baby’s first word is Google. @google @nest pic.twitter.com/3YpPSkgWLl — Clio Chiang 🇨🇦 (@cliobablio) 2019年3月13日