涉姦5月大貓仔　美漢「無法拔出」求救　辯稱陽具太大否認人獸交

美國發生一宗令人髮指的懷疑人獸交案件。當地警方日前接獲有人報案指，一名男毒販的陰莖被塞在貓咪肛門內無法拔出，警員到場調查，發現疑犯在浴室內全身赤裸，其陰莖附近有一隻小貓由毛巾包住，疑犯雖辯稱當時正在擦乾小貓、其陽具太大不能人獸肛交，但警員發現現場有毒品，獸醫亦檢驗到小貓的肛門受傷，於是將他拘捕及控告「人獸交」及「虐待動物」等6條罪名，疑犯暫時獲准保釋，案件下月初再次提堂。

40歲疑犯米高（Michael Navage）被控「人獸交」及「虐待動物」等6條罪名。（Maricopa County Sheriffs Office圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

40歲疑犯米高（Michael Navage）與其他男子一同租住美國亞利桑那州馬里科帕縣梅薩一個單位，當地警方本月20日接獲一名市民報案，指米高帶同一隻5個月大的小貓進入浴室，其間傳出其辱罵小貓是「妓女」，及後開始求救，指自己陰莖被困在貓咪體內，現場亦傳出相信是小貓發出的哀鳴。

警員接報到場，但米高最初拒絕讓警員入屋，最終警員進入調查後，發現米高於浴室內全身赤裸，小貓則於米高的陰莖附近，由一條毛巾包住。米高否認正進行人獸交，辯稱當時正在擦乾貓咪身體。

獸醫發現貓仔的肛門受傷，將牠送到動物醫院接受治理。（GettyImages/視覺中國）

警員在屋內展開調查，搜獲一小袋冰毒及一張100美元偽鈔，並在米高的行李篋內找到不屬於他，屬於屋主的身份證、信用卡及支票簿，米高一開始拒絕合作，直至被帶到警署後，才承認自己有不良嗜好，並從事販毒活動，以換取住宿及使用浴室，案發時正打算購買該一小袋冰毒，其餘與他「同一屋簷下」的男租客亦有幫手販毒。

雖然米高對販毒一事直認不諱，但則拒絕承認曾與小貓人獸交，辯稱自己由小貓剛出生就開始養牠直至今日，他非常喜歡牠，又指自己的陽具對小貓來說太大，根本不能插入其肛門。不過獸醫檢查後，發現貓仔的肛門有受傷，部分傷有痊癒過，警員懷疑米高並非首次與貓咪發生性行為，於是將他拘捕，控告他「出售危險藥物」、「持有危險藥物」、「偽造鈔票」、「持有或使用吸毒工具」、「人獸交」及「虐待動物」6條罪名。

米高昨日（28日）出庭，暫准以350美元（約2700港元）保釋，案件下月1日再次提堂，受害貓仔則被送到動物醫院接受治理。

（綜合）