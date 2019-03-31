傻眼！比賽後訪問突遭拳手強吻　女記者受辱要求徹查　更爆被掐臀

拳擊是激情的運動，但如果拳手到了台下都不「收一收火」，卻可能引來非議。一名保加利亞拳手在加州比賽後，接受一名女記者訪問，想不到訪問快結束時，拳手於鏡頭前強吻女記者，女記者當下一臉錯愕，只好尷尬一笑收場。後來，女記者和律師開記者會表示，拳擊手除了強吻她，私下還有做過「掐臀」的舉動，要求加州拳擊協會吊銷其拳手的執照。

到了訪問的尾聲，普拉夫突然用手扭過蘇西的臉並強吻女記者蘇西，全個過程都被鏡頭拍攝下來。（NBT BOXING Twitter圖片）

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本月23日晚上，38歲的保加利亞拳手普拉夫（Kubrat Pulev）在拉斯維加斯淘汰了對手，是他28場職業比賽中第27場勝利。比賽段後，他接受《賭城體育日報》（Vegas Sports Daily）女記者蘇西（Jenny Sushe）的訪問，到了訪問的尾聲，當蘇西問他是否有機會贏到來自英國的前世界重量級冠軍弗瑞（Tyson Fury）時，普拉夫回答是，接著就突然用手扭過蘇西的臉並強吻她，全個過程都被鏡頭拍攝下來。

蘇西一時被嚇倒，但仍專業地保持笑容結束訪問，只細聲地說了一句「Jesus Christ」。影片播出後，普拉夫引來網民怒轟，紛紛批評他不尊重女性，不知廉恥。

在外界強烈反彈之下，普拉夫在Twitter發表聲明，表示蘇西是她的朋友，「訪問後我心情很高昂，所以吻了她一下」。當晚蘇西還有跟他及其他朋友一起慶祝，「親吻之後，我們都笑了，並互相謝謝對方，那個吻真的沒什麼」。

蘇西一時被嚇倒，但仍專業地保持笑容結束訪問，只細聲地說了一句「Jesus Christ」。（NBT BOXING Twitter圖片）

不過蘇西反駁普拉夫的說法，她說事件令她感到羞辱和作嘔，她的代表律師亦發信給加州拳擊協會，要求拳擊協會立即調查事件，並吊銷普拉夫的拳擊選手執照。蘇西又回應指是有朋友邀請她參加派對，她希望能夠採訪其他拳手所以出席。

《賭城體育日報》的執行編輯亦發表聲明，表示不能寬恕強吻的行為，記者蘇西對被強吻感到震驚、傷害、尷尬和憤怒，公司正進一步調查此事，確認後會有適當行動。

（CNN、News18）