日本新年號「令和」公布一天即遭利用　婆婆被騙銀行卡失100萬円

電話騙案層出不窮，就連國家新年號都被不法之徒利用。日本宣布新年號「令和」僅一天，就有騙徒以「改年號後無法繼續使用銀行卡」為由，來騙取長者的銀行卡，埼玉縣一名85歲婆婆更被騙去100萬日圓（約7萬港元）。同時，日本的三大電信商都發現有關新年號的冒充電郵，估計是有騙徒藉改年號機會賺「不義之財」，警方及電信商均呼籲市民小心。

日本政府昨公布新年號為「令和」，有不法之徒藉改元號機會進行電話詐騙。（資料圖片）

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「令和」是首個出自日本古籍的年號，獲當地市民肯定，但卻被電騙黨利用。共同社今日（2日）報道，埼玉縣警方指，該縣越谷市有一名85歲無業女性接到冒充市政府及金融機構的男性職員電話，聲稱年號要改，「因此提款卡最好也要更新」，成功騙走了3張銀行卡並提取100萬日圓（約7萬港元）。

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報道又指出，宮城縣岩沼市一名80多歲女性也接到同類電話，陌生男子聲稱「年號更改後將無法繼續使用銀行卡」，從而騙取事主親手交出銀行卡。

日本三大電信商NTT DOCOMO、SoftBank及KDDI（au）均表示，自新年號發布後，就發現有手機用戶收到冒充各大公司的郵件，內容包括新收費套餐、促銷活動等，並以確認內容為由，誘使用戶按鏈結去到偽冒網站。警方和電信商都呼籲市民要小心以新年號為名的騙案。

（共同社）