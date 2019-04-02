【車Cam直擊】白衣女亂過馬路捱撞超驚險　當場舉白傘狂擊車頭

馬路如虎口，不遵交通規胡亂過馬路，隨時釀成大禍累人累已！今日（2日）在facebook及WhatsApp等社交媒體，瘋傳一條驚險「車Cam」影片，只見一輛客貨車在新蒲崗一個路口依燈號右轉，行經黃格仔時，一名白衣女子正違規過路，司機急速剎車，但仍輕碰到白衣女子，幸衝力不大，女子僅被彈前兩步，似並未大礙。不過，該名白衣女疑不忿被撞，舉起手中白傘4次擊打車頭，短片引起網民熱議。

女生疑似不忿被撞，多次舉起手上雨傘拍打車頭。（影片截圖）

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有網民今午在fb群組「PLAY HARD 玩硬」分享該段「車Cam」影片，註明是轉自WhatsApp群組。綜合現場環境及車cam畫面資料，相信事件發生於今早11時許，當時行車燈號為綠燈，一輛客貨車由彩虹道右轉入大有街時，一名身穿白衣、白裙，配上一個紅色肩袋的女子違規打斜過馬路，更行出黃格仔範圍。司機見狀立即緊急剎車，但仍收掣不及，左身頭輕碰到女子，令她彈前兩步，但沒有倒地，似乎沒有大礙。

司機亦似受到驚嚇，向女子大叫了一聲「睇路呀」。女子初時行動似有遲疑，其後舉起手上白色雨傘，先後4次擊打車頭，而且力度一次比一次猛。

驚險過程：

+ 12 + 11 + 10

影片引起網民熱議，不少人狠批白衣女生不按燈號亂過馬路，「打斜過橫跨兩條馬路，紅綠燈是亮紅公仔的」、「有乜理由行到出黃格仔？撞大力啲真係累人累己」，有人則指「司機都算EQ高，唔開佢拖」。但亦有意見指司機操控着車輛，縱使按燈號行駛，仍要留意馬路上的行人，否則發生意外，司機仍有可能被控危險駕駛等罪名，「條女冇睇燈，車都要讓」、「撞到人，點都係司機唔着數」、「咁大個人都睇唔到」。但亦有人指事件中兩方都有錯，「一個唔睇燈，一個唔睇人」，幸最終未有釀成嚴重傷亡，「無論司機定行人，喺馬路上點都要小心」。