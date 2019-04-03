【心理陰影】細路同Thomas小火車大玩換臉App　網民：毫無違和感

童年有許多動畫卡通，小時候看明明有趣又可愛，長大後發現根本就是恐怖片！近日網路就瘋傳一張照片，圖片中用前陣子很受歡迎的換臉APP將小孩的臉與Thomas and Friends（湯馬仕小火車）的火車對調，瞬間讓大家笑不出來，直呼「可以不要用換臉的APP做這種事嗎……」

有人用換臉APP將小孩的臉與湯馬仕小火車對調。（爆廢公社）

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貨真價實恐怖片？「好不舒服⋯⋯」、「可以拍恐怖片了」、「傻眼貓咪」、「湯瑪士根本邪惡卡通」、「這小火車是中邪了？」、「有點可怕」……

第一次看到換臉如此完美的例子！「毫無違和是怎麼回事」、「天啊怎麼size這麼剛好，嚇到」、「好像兒子的臉被P上的感覺」、「我以為小朋友帶thomas的面具……」、「感覺是湯瑪士搶了他的臉...…」

小火車榮登「最驚悚動畫寶座」已經不是第一次？

有看過這部動畫的網友都知道，隨著自己年紀增長，回頭一看才發現，把臉鑲在火車頭裡的畫面根本兒童不宜！很多人過去不但已翻出多樣用火車頭製作成的驚悚商品，甚至連知名遊戲《生化危機》（Resident Evil）也跟上風潮，將動畫中的角色直接換成小火車追你到天涯海角喔！（點圖睇睇Thomas有幾恐怖）↓↓↓

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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