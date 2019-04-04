江蘇女熄燈竟見對床插頭現紅光　驚揭被變態房東偷拍半年

常說家是最安全的地方，原來也不是必然！內地一名廿多歲的女子租屋半年後，突然發現一個可疑插座，拆開竟發現內藏針孔攝錄機，怒極報警。警方調查後，房東承認購買鏡頭及悄悄安裝，以接駁到手機觀看，租屋女慘被窺探生活半年卻一無所知。

一名江蘇女於租屋半年之後才發現，一個插頭位裝有針孔鏡頭偷拍。（網上短片截圖）

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租屋女子來自江蘇常州，現年25歲，她一天晚上睡覺時將燈光調暗，發現床對着的一個插座發出像紅外線一樣的光，一閃一閃的，疑心下上前打開一看，發現原來內藏一個針孔攝錄機，於是報警求助。

警方接報後立即聯絡陳姓房東，對方一度稱不知情，指曾租單位予其他人，又辯稱非業權持有人。惟其後房東被帶到警署，他最終坦承鏡頭是他去年在一個小攤檔上買回來的，安裝到單位已有約半年時間，平日可通過手機程式看到鏡頭拍攝的畫面，不過由於手機質素不佳，有時只能斷續的聽到一點聲音。

去年內地一對夫婦透過租屋平台「自如」租屋，亦發現被人裝設鏡頭偷拍。

租屋女獲知過去半年生活一直曝露在房東目光之下，心情久久未能平伏，房東則被警方以侵犯他人隱私的罪名治安拘留5天。

內地警方提醒，如果到酒店或者其他公共場所，都要小心可能會有鏡頭拍攝自己，特別是紅外線鏡頭都比較容易發現。

有網民直指現時社會風氣敗壞，「偷拍如瘟疫蔓延」，而且偷拍片段在網上有價有市，房東亦有可能以此圖利。另外亦有人質疑，房東只被治安拘留5天，刑罪太輕，變相鼓勵別人犯相同的罪。

（江蘇新聞）