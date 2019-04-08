「超級食物」腰果殼油具腐蝕性　工人剝到手灼傷裂開僅賺22元

營養價值高的腰果近年被吹捧為「超級食物」（superfood），許多崇尚健康的人用腰果醬代替花生醬、喝腰果漿不喝牛奶、在沙律灑上腰果；不過大部分消費者並不知道自己追求健康的同時，卻有人犧牲了健康。 由於腰果生產商之間競爭激烈，盡量降低成本變得「理所當然」，於是不少公司僱用印度和越南的廉價勞工，然而腰果殼油含有強烈腐蝕性，導致工人雙手遭嚴重灼傷。

怕減慢工作速度拒戴手套

市面上大部份腰果都在印度和越南生產，腰果的兩層硬殼中間有腐蝕性液體，會嚴重灼傷皮膚，但是設備落後的印度腰果工場仍靠人手剝殼。

印度有50萬名腰果工人，絕大部分為女性，她們沒有與僱主簽訂合約，收入不穩，更沒有退休金或假期。雖然明知剝腰果殼會灼傷，但沒有人戴手套，除了因為沒錢買，更因為工資以每公斤腰果計算，戴上手套的話會減慢工作速度，因此她們每人雙手、雙臂和臉上都是燒傷的痕跡。另外，即使傷口劇痛難當，她們也沒錢買藥，只能抹上灰燼減輕痛楚。

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手拿咖哩吃痛到叫出聲

印度南部的30歲腰果工人甘地（Pushpa Gandhi）雙手布滿6年來累積的新舊傷口，她說這些傷口在傍晚會疼痛發炎，用水沖洗也沒有幫助，反而令舊傷口裂開。甘地為家人準備晚飯時總是痛得皺起眉頭，光是切洋蔥和辣椒就是種折磨；加上進餐時沒有餐具，甘地要用手拿辣咖哩，傷口有時刺痛得令她叫出聲。

甘地每天剝10公斤腰果僅賺200盧比（約22港元），這些腰果送到英國後，200克就賣3磅（約31港元），代表甘地只能分到1.4%。

在超級市場貨架上，有些貨品上面有「公平貿易」標籤，而且價錢較高，這些標籤另一方面是反映了市場上大部分商品都是「不公平貿易」的產物；消費者若能多支持「公平貿易」商品，也是協助改善無數工人生活的第一步。

（每日郵報）