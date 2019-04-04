阿囝成績差　美爸逼親手打爛PS4　網民轟唔識教：這是羞辱！

教好小朋友不容易，美國一名父親的教育方式就惹來爭議。這名父親因為讀小學的兒子成績不好，要兒子親手用鐵棍和巨石打爛心愛的PS4作為懲罰，其子不捨一邊敲打一邊哭泣，但父親不為所動，先用巨石砸向PS4，再用車把遊戲機輾碎，引來網民鬧爆唔識教仔。

兒子邊哭邊應父親的要求用鐵棍敲打PS4主機。（Tre Cosby youtube圖片）

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美國喬治亞州的父親科斯比（Tre Cosby），日前在Youtube上載片段，他指兒子翠斯（Tracy）考試成績不好，是因為沉迷電玩所致，決定要為兒子留下深刻的教訓。

片中可見，科斯比先將PS4主機放入白色袋子裡，兒子已一面不情願，接着科斯比和兒子到門外的花園，科斯比要求兒子「打它、打它、大力打它」，兒子邊哭邊應父親的要求用鐵棍敲打主機。

之後科斯比更激動，將PS4放到跑車的後輪下，再倒車重重地把PS4輾過。（Tre Cosby youtube圖片）

兒子於心不忍，但科斯比見狀後更生氣，搬起一旁的一塊大石，直接往PS4主機上砸。之後科斯比愈見激動，將PS4放到跑車的後輪下，再倒車重重地把PS4輾過，其子翠斯則是在一旁看着，最後傷心地回到屋內。

影片曝光引來網民熱論，有人認為兒子會從中得到教訓，亦有人批評做法太誇張，「他要懲罰兒子，但我不認為這是最好的方式，他可以禁止他玩電子遊戲一年」、「兒子甚至未到15歲，就會離開這個家」、「除了怨恨父親之外，我認為他不會學到任何東西」。

亦有網民認為科斯比不應把影片上載上網，「這是羞辱、是霸凌！」、「作為父親，可以為兒子請一個老師，而不是在互聯網上羞辱他」。