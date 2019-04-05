驚險！表演時遭獅子攻擊咬手臂　馴獸師處變不驚：信獅子多過信人

有馬戲表演會出動獅子、老虎等猛獸，牠們在馴獸師的指示上完成動作，但猛獸始終生性兇猛，可能會反過來傷害馴獸師。一名馴獸師日前在烏克蘭馬戲團表演時，獅子突然發狂咬住馴獸師的手臂，甚至咬出幾道血痕，幸好馴獸師處變不驚，冷靜地指示獅子回到籠內，事後還表示「比起人類，自己更信任獅子」。

獅子咬中庫泰的手臂，尖牙亦刺入其臂上。（Anna Liesowska YouTube截圖）

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32歲馴獸師庫泰（Hamada Kouta）來自埃及，日前在烏克蘭的一場演出中，在觀眾眾目睽睽下被獅子襲擊。他憶述，當時他正呼喚其中一隻獅子，突然「第二隻獅子從前面襲擊我」，庫泰嘗試令牠冷靜，但獅子反而撲上前施襲，攻向庫泰手腳及背部，庫泰在退後時更跌倒在地，遭獅子咬中手臂，尖牙亦刺入其臂上，當場濺血受傷，「但感謝上帝牠不是咬在我的頸上」，庫泰處變不驚，大叫一聲阻嚇獅子，並馬上起身，指示所有獅子返回籠內。

現場觀眾都被驚險的畫面嚇到，有帶着兩名孩子看馬戲表演的媽媽說：「獅子撲向馴獸師的時候，我的心都要停頓。」事後庫泰的手腳及背部分別留下獅子的爪痕和牙痕，當中背脊留下3個爪痕，長達4厘米，但當他想到觀眾中有不少小孩，於是鎮定地叫觀眾冷靜，再從頭開始表演一次。

庫泰的手腳及背部分別留下獅子的爪痕和牙痕，當中背脊留下3個爪痕，長達4厘米。（Anna Liesowska YouTube截圖）

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庫泰解釋，獅子施襲是因為情緒不穩，相信牠們剛抵達新的地點，很快就要表演，沒有時間適應，「牠們像人一樣有情緒低落的時候」，即使獅子令自己受傷，但庫泰都沒有失去對獅子的信任，「比起人類，我更信任獅子，人是最危險的生物，你可以和一個人成為朋友，但他會在背後攻擊你。」他又指「當一隻動物攻擊馴獸師時，99%都是馴獸師的錯」，他視猛獸是他的孩子，無論發生什麼事，「永遠不會以死亡告終」。

（綜合）