【蟹迷注意】美國藍蟹「入侵」西班牙　過度繁殖反成當地招牌菜！

來自美國東海岸的藍蟹於2012年「一舉大軍」跨越大西洋，去到西班牙的埃布羅三角洲落地生根後，因為無天敵阻礙造成過度繁殖。當地人為了解決問題而不斷捕捉，想不到竟因此成為了不少餐廳的招牌菜，並大受歡迎，這群不速之客反而造福了當地的飲食業。

專家解釋於2012年首次在埃布羅三角洲海域發現藍蟹，現時亦在地中海（Mediterranean）南部及突尼斯（Tunisia）海岸聚居。（示意圖，GettyImages/視覺中國）

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藍蟹（Callinectes sapidus）本來是美國東海岸的重要漁獲之一，當地人亦會運往其他國家出售，但專家指出部份在運船內的藍蟹因為船身放水減壓而隨水排出，變成「漏網之蟹」，最終被遺留於西班牙海港及附近海域。

專家解釋於2012年首次在埃布羅三角洲海域發現藍蟹，藍蟹現時亦在地中海（Mediterranean）南部及突尼斯（Tunisia）海岸聚居。因為地中海沿岸有很多濕地，又是鹹淡水交界，蘊藏肥沃土壤，加上氣候溫和，非常適合雌性藍蟹產卵及生長。而雌性藍蟹每次更能誕下200萬隻卵，數量驚人。

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正因龐大數量，牠們成為了當地生物鏈的不速之客，獵食大量本來於當地生長的物種，包括本地蟹及蚶類。而且因為藍蟹在當地無天敵，形成過度繁殖的現象。

為了避免藍蟹嚴重破壞生物鏈，當地人暫時唯一的辦法就是用網大量活捉，根據當地農業局的數字資料，單在埃布羅三角洲水域，每日成功活捉約1噸的藍蟹，而突尼斯當地在去年捕捉藍蟹的總量更有1450噸，價值300萬歐羅（約2645萬港元）。

不過，藍蟹過量繁殖的現象，對西班牙的飲食業反而帶來厚利，不少餐廳加入藍蟹作為新食材，例如西班牙海鮮飯及其他料理等，非常受當地人歡迎。

（英國衛報）