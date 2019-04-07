【與蜂同眠】2.2萬隻蜜蜂侵佔閣樓長達10年　英滅蟲專家絕招解困

英國一個家庭10年來竟與約2.2萬隻蜜蜂同住，他們多年來向不同滅蟲公司求助，但滅蟲公司都因情況太嚴重而拒絕，這家人甚至要放棄閣樓完全讓給蜜蜂居住，直至近日一名滅蟲專家想出一個方法，用吸塵機吸走蜜蜂，解決這個家庭的煩惱，再把牠們送到英格蘭北部養蜂場，讓牠們可以繼續生產蜂蜜，一舉兩得。

拆開閣樓的假天花，裡面更有大片完整的蜂巢。（delta pest control fb圖片）

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這家人住在英國考文垂（Coventry）一幢三層的房子內，他們已被蜜蜂的問題困擾10年，房子的閣樓完全被蜜蜂侵佔，拆開閣樓的假天花，裏面更有大片完整的蜂巢。這家人曾找過不同的滅蟲公司，希望他們幫忙移除蜂巢，但由於蜂巢太大，任務太艱鉅，多間滅蟲公司都拒絕。無奈之下，這家人只好放棄閣樓的房間，留給蜜蜂築巢，而且窗邊經常可見大群蜜蜂聚集，或留下一大片蜜糖。

滅蟲專員伯德用吸塵機把蜜蜂吸走，再幫牠們「搬家」。（delta pest control fb圖片）

滅蟲專員伯德用吸塵機吸走蜜蜂，解決這個家庭的煩惱。（delta pest control fb圖片）

直至近日滅蟲專員伯德（David Bird）想出一個新方法，就是用吸塵機把蜜蜂吸走，再幫牠們「搬家」。伯德穿上全身保護裝備，花了6個小時把接近2.2萬隻蜜蜂吸入一個密封盒子內，他說「這些蜜蜂很冷靜而且放鬆，只是繼續做自己的事，不會突然襲擊人。」

伯德考慮會把蜜蜂送到英格蘭北部的一個養蜂場，以繼續生產蜂蜜或把蜜蜂放生，回歸野外。伯德指「我們仍與養蜂人討論，但如果將牠們放回野外，可能生存的機會不高，所以要想更好的方法處理。」

（每日郵報）

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