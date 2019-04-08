林子善收300蚊人情嫌少　一文睇晒經典回帶　2019公價係幾多？

藝人林子善去年4月與太太補擺喜酒，在將軍澳一酒店筵開63圍，場面盛大，惟最近卻被友人翻舊賬，指當晚擺酒後，林子善曾在facebook留言及揶揄朋友僅給300元人情，坦言「你畀我份人情令我永世難忘」，更着對方先上網做資料搜集，「搵吓酒店人情基本畀幾多」，最後令二人反面收場。 其實出席朋友婚宴，人情從來都是一大難題，雖說是心意象徵，不過有部分新人卻非常在意金額多少，過往亦曾有不少「因人情失朋友」的經典事例。

林子善近日被友人翻舊賬，指當晚擺酒後，他曾在facebook留言及揶揄朋友僅給300元人情，坦言「你畀我份人情令我永世難忘」。（資料圖片）

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1. 500蚊港女

要數最經典的人情事件，2012年11月初，一名準新娘在facebook公開謝絕只給500元人情的朋友出席其婚宴，她明言擺酒地點是酒店非酒樓，「要是真的給五百元人情就不要來，感謝」並解釋這要求不是為了錢，只是為免令朋友生活艱難，揚言不希望為對方補貼。其言論引起大批網民熱議，封她為港女及為她「起底」，甚至發起帶人情前往婚宴「踩場贈慶」。其後事件被廣泛報道，準新娘最後公開認錯，求網民放過她，事件才告一段落。而事後有出席該婚宴的朋友「報料」，指新娘當晚有向席上親友公開道歉。

2. 90後IG網紅溫馨提示

今年2月，一名疑似90後IG網紅準新娘，向親友發出溫馨提示，提醒他們不要少付人情。（網上圖片）

今年2月Whatsapp瘋傳一則短訊，一名疑似90後IG網紅準新娘，向親友發出溫馨提示，提醒他們出席其位於愉景灣酒店的Lunch Buffet婚宴時，不能少付人情，強調今次的酒席價值不菲，不要以為午餐就較便宜，亦指明要收現金而非禮卷，最後更指「人情嘅利是封係要寫低你個名」，令準新娘的朋友大為不滿，質疑她擺酒只為賺錢。

同時有人好奇查閱愉景灣酒店Lunch Buffet的價格，發現其中一個套餐為10萬元包120人，平均每人833元，估計準新娘擔心人情少於800元就會「蝕錢離場」。

3. $800人情嫌少

2017年曾有港女公開在討論區抱怨，不滿賓客給800元人情太少。（香港討論區截圖）

雖然人情大約有公價，惟難以控制賓客實際支付多少，2017年曾有港女公開在討論區抱怨，指自己在金鐘5星級酒店擺酒，本預計每名賓客至少給1000至1200元人情，詎料婚禮後結算，發現大部分人只給800元，即使年薪過百萬的人亦不例外，「仲有啲人夠膽畀500蚊」，大呻今次蝕大本，揚言早知如此，便一切從簡。結果帖文引來大批網民狠批，直斥她自私兼計較，認為想慳錢可搞午宴或選擇其他較便宜的酒店。

4. 即場拆人情 溫提不要少於公價

曾有準新娘聲稱為免尷尬，向親友溫提姊妹將即場拆人情，呼籲親友「避免少於公價$600」。（網上圖片）

所謂「醜話說在前頭」，不少新娘聲稱「為免尷尬」，都會事前向親友發出溫馨提示，表明人情公價等。在2015年，就有網民稱收到準新娘的溫提，詳細列明「2015年人情公價係$600」，呼籲親友「避免少於公價」，因為姊妹會即時在新娘房拆人情。而準新娘又表明，因分開兩張請帖給樓主及其女友，希望屆時人情要「雙份」，引來樓主極度不滿。準新娘的無理要求，引來大批網民熱議，紛紛留言狠批她「市儈」及「厚臉皮」，建議樓主及其女友不要出席。

據去年新婚生活易公布的2018年人情中位數，一般及高級酒樓人情參考中位數為800元；一般及高級酒店分別為1000元及1200元。（新婚生活易截圖）

那麼最新2019人情公價是多少？根據新婚生活易（ESDlife）去年公布的2018年人情中位數，一般及高級酒樓人情參考中位數為800元；一般及高級酒店分別為1000元及1200元；中西式午宴人情參考中位數為600元；Cocktail Party為500元；私人會所及特色婚宴場地分別為1000元及800元。

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