【中伏鳥】韓星拍窮遊香港節目　一望彩虹邨即崩潰：彩虹喺邊？

提起香港的打卡景點，彩虹邨絕對是榜中之首！近日有韓國綜藝旅遊節目帶觀眾「眼睛遊香港」，一班韓星在節目內遊覽不少本港熱門打卡景點，其中包括牛池灣的彩虹邨，但拍攝當日他們一眼望過去，就發現屋邨外牆七彩顏色早已褪色不少，加上陰天，視覺效果令人大為失望，一度懷疑：「彩虹呢？」不少香港網民坦言其實沒想像中般吸引，「都唔知邊個吹大咗」。

位於牛池灣的彩虹邨於最近數年成為外國及內地遊客必去的香港特色地，全因七彩顏色的屋邨外牆成為拍攝打卡照的最佳背景。（資料圖片）

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位於牛池灣的彩虹邨於最近數年成為外國及內地遊客必去的香港特色地點，全因七彩顏色的屋邨外牆成為拍攝打卡照的最佳背景，每日更有大批遊客蜂擁而至到球場，甚至有韓團曾在此拍攝mv，可見受歡迎的程度。

最近韓國綜藝旅遊節目《窮遊豪華團》，由一班韓星包括朴明秀、許卿煥、朴娜勑及鄭俊英等主持，每集亦邀請不同嘉賓做導遊並設計路線，帶一眾主持用最低成本玩盡不同國家。

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節目其中一集由男星金鍾旼帶領主持遊香港，他就帶大家遊覽充滿香港本土特色的彩虹邨。節目中，他們走到邨內最佳拍攝角度的球場，四面都是七彩顏色的外牆，但他們的第一印象與想像中大相逕庭，原來外牆顏色經長時間日曬雨淋，早已褪色不少，要極為仔細才發現真正的彩色。

朴明秀更表情扭曲，而朴娜勑作為團中的美照攝影師，認為眼前的景象根本不吸引，更一度質問金鍾旼：「邊度有彩虹？」後來為拯救大家的心情，朴娜勑努力嘗試用相機應用程式調較濾鏡，令屋邨外牆的彩色重現眼前，並成功為大家拍出「呃like」打卡照。

不少香港網民熱論這集節目，住在附近的網民大呻近年因為太多遊客到球場，令一班波友根本沒法打波，「日日都勁多人，阻住晒」、「都唔知邊個 拎去當景點sell人，嚟到就知中伏啦」、「一半嘅場霸哂嚟影，搞到想打籃球都唔得」、「朝朝早出門口都見成班大陸人拖喼入邨」。

有網民笑言今次節目「趕客度」十足，「好啊，趕走晒啲人就最好」、「彩虹邨以前真係鮮色好多，翻新之後變淡咗一大截」。不過有人反指其實有遊客欣賞香港特色是好事：「其實我地應該要多謝人地會去香港回歸前建成嘅舊屋邨影相，仲變成景點，等更多人知道回歸前後香港特色分別有幾遠」。

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