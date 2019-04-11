狗主麻包袋吊狗狗搭紐約地鐵　職員阻上車：這不是一個袋

到底麻包袋是不是一個袋？這或是一個哲學問題。日前紐約布魯克林地鐵發生一幕甚具爭議性的畫面，一名狗主把愛犬裝入麻包袋後，背着袋乘搭地鐵，豈料列車職員認為那不是袋而是包裹，堅拒讓狗狗上車，狗主一臉無奈最後低頭離去。二人在月台爭拗的片段被一名路過記者拍下，片段火速在網上瘋傳，不少網民同情狗狗，認為職員應該放行，狗主並未違反地鐵條例。

紐約地鐵近日發生爭議性一幕，一名狗主用麻包袋裝着愛犬搭地鐵，列車職員拒絕讓他們上車，稱那不是一個袋，而是一個包裹。（Twitter「Will Sabel Courtney」影片截圖）

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紐約地鐵原本禁止攜帶寵物上車，2016年10月修改規定，除非把狗狗裝在容器內，並且不影響其他乘客，狗狗便可乘搭地鐵。新規定引爆狗主的創意，他們用各式各樣的購物袋裝、布袋甚至背囊把狗狗帶上車，令網絡不時流傳狗狗傻頭傻腦地被裝在袋子內搭地鐵的萌爆照片。

日前（8日）一名狗主用麻包袋裝着愛犬，單肩背牠乘搭地鐵，當時狗狗的身軀被麻包袋包裹着，四腳卻「吊吊揈」。當列車駛進月台後，列車上的職員拒絕讓狗主上車，指着麻包袋反覆說：「這不是一個袋，這是一個包裹」，狗主一臉無奈反問道：「什麼是袋？什麼是包裹？」職員堅持己見，拒絕讓步，狗主最後放棄爭論，目送列車離去。

二人爭論一幕剛巧被一名記者目擊，他拍下片段並上傳至其Twitter帳戶，片段火速在網上引起關注，網民大多同情狗狗遭遇，認為讓狗狗上車無傷大雅，更有人表示曾看見有乘客推多架超市購物車入車廂，甚至搬工字鋼上車，不明白為何地鐵車廂卻容不下狗隻。另有網民笑稱狗主不用跟列車職員爭論，待下一架列車到站後再上車便可，相信其他職員會放行。

紐約大都會捷運署（MTA）回應指署方並非討厭狗隻，只是條例規定動物上車時需要被裝在容器內，並指職員當時作出了正確決定。根據規定，紐約地鐵容許導盲犬不用裝在容器內上車，然而情感支援犬卻不包括在內。

（紐約每日新聞）

Saw this guy arguing with an @MTA conductor about bringing his dog on the subway. Dude said the dog’s burlap sack was a bag; conductor said nope, wouldn’t let him on the train. @Gothamist @A_W_Gordon @2AvSagas #NYCSubway pic.twitter.com/qjgN5anKV3 — Will Sabel Courtney (@WillSCourtney) April 7, 2019

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