父母無錢裝電錶　秘魯貧童每晚趴街燈下做功課　夢想當警察養家

秘魯一名12歲男孩家境貧窮，負擔不起電費，因此每晚總會趴在街上，藉着街燈的光做功課，這一幕「匡衡鑿壁偷光」現代版被閉路電視拍下，故事感動了一眾網民；男孩受訪時說，自己的夢想是成為警察，以打擊貪污和照顧家人。

儘管環境逼人，科爾多瓦仍用功讀書，盼望成為警察。（影片截圖）

警員看閉路電視 起疑變感動

秘魯西北部的莫切（Moche）警局在3月底查看閉路電視時，發現一個男孩晚上獨自坐在街頭頓起疑心，但放大影像卻顯示男孩在街燈下讀書寫字。網上片段中，男孩走到一盞街燈對面，就地趴下做功課，之後又坐在路邊用擦膠改正筆記本上的字。

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巿長幫忙 終於有光讀書

警方Facebook發放了有關片段，隨即引起網上一陣熱議，媒體找到該個名叫科爾多瓦（Victor Martin Angulo Cordoba）的12歲男童，他的媽媽說，家中沒錢安裝電錶，晚上都要靠點蠟燭照明；兒子試過在家中做功課，但脖子總是為了遷就燭光而側向一旁，久了就會僵硬酸痛，所以寧願在街上做功課。

儘管環境逼人，但科爾多瓦努沒有白費，在校成績優異，他夢想日後成為警察，因為可以打擊國家的貪污和養活家人。媒體報道他的故事後，當地市長巴贊（Arturo Fernandez Bazan）提出幫助科爾多瓦一家接駁電力，希望勤奮的科爾多瓦安心讀書。

（綜合報道）