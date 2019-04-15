「求你不要這樣做」　無良賊當面搶　美9歲童失心愛單車

美國德州（Texas）羅森堡（Rosenberg）9歲男孩德拉塞爾達（Jonathon DeLaCerda）上周四（4日）被搶去單車，防盜眼拍到，當日賊人跨坐上單車，而德拉塞爾達就站在賊人後面哀求「不，請你不要這樣做」，但賊人懶理，明目張膽地把單車踩走。

事發時，德拉塞爾達正在與朋友家中玩，大家都把單車停放在門前庭園，突然一名男子若無其事地走過來騎上其中一輛單車；德拉塞爾達的朋友注意到有賊，馬上通知德拉塞爾達，但他顯得不知所措，還是向那賊人懇求不要搶去他的單車，賊人未有理會，逕自騎走單車。

片段曝光後，網民紛紛譴責搶車賊，「你這個小偷，快把單車還給那名可憐的男孩」、「我的錢不多，但我想為這男孩購買新車。」、「這就是為甚麼應該把單車放好或是鎖上，小朋友上了一課」。

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「我用它學會了很多特技」

德拉塞爾達說：「當日我用最快的速度跑去打開門，那是我的第一輛單車，我用它學會了很多特技，例如怎樣抬起前輪而只用後輪行駛，以及站在單車上單手駕駛等，可惜如今單車被搶走了！」

德拉塞爾達的爸爸安東尼（Anthony DeLaCerda）翌日給兒子買了一輛新單車，他表示兒子「受驚不淺，心靈受創，作為一名家長，真的不知如何應對」；德拉塞爾達坦言，事件令他上了寶貴一課，「當聽到其他人被偷東西，我會替他們感到悲傷，那感覺就像我現在所感受的一樣，我終於明白失去東西是甚麼感覺。」

警方現正追查被搶單車的下落，並指出那是一架黑橙色查奥斯肯特（Kent Chaos）BMX型號的單車。